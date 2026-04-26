سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 26-4-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره في مصر بحلول التعاملات المسائية السبت.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع في مصر بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية السبت 25-4-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب لـ"مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 26-4-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 7985 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 6985 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5990 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4655 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 3325 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 248295 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 55880 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.33% إلى نحو 4709 دولارات للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.