سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 26-4-2026 مع بداية التعاملات الصباحية

كتب- محمد فتحي:

03:03 ص 26/04/2026

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 26-4-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره في مصر بحلول التعاملات المسائية السبت.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع في مصر بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية السبت 25-4-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب لـ"مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 26-4-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 7985 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 6985 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5990 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4655 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 3325 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 248295 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 55880 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.33% إلى نحو 4709 دولارات للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

فيديو قد يعجبك



انخفاض الحرارة ورمال وأتربة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة
مقتل مسلح بفندق هيلتون خلال مشاركة ترامب في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض
طبيب مشهور ووصفة مدمرة.. كيف بدأ الكابوس في فيلم "Side Effects"؟
"بمشاركة مرموش".. مان سيتي يتأهل لنهائي كأس الاتحاد بعد الفوز على ساوثهامبتون
"كانت في الشيفت".. زوج ممرضة يروي اللحظات الأخيرة قبل وفاتها بالمنوفية
أول مداخلة لـ شيرين بعد أزمتها الصحية: "إيدي كانت متلجة وغنيت وأنا مغمضة"
ترامب: تلقينا عرضاً إيرانياً "أفضل بكثير" بعد دقائق من إلغاء رحلة باكستان