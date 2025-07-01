ضغط واتهامات.. انتهاء خلاف حسام حسن وزوجته بشأن فيلا كينج مريوط

الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

أعلن المحامي محمد شمس، الوكيل القانوني عن "دانا آدم"، زوجة المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم الكابتن حسام حسن، إنهاء الخلاف بين الزوجين بشأن ملكية فيلا "كينج مريوط"، وذلك بحضور الطرفين.

وقال الوكيل القانوني في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن تسوية النزاع جاءت بعد فترة من "اللغط ومحاولات التشويه" التي طالت السيدة دانا دون وجه حق، بحسب نص البيان.

وأضاف أن موكلته التزمت منذ البداية بالقانون واحترام القيم الأسرية، ورفضت الدخول في مهاترات إعلامية رغم الضغط والاتهامات التي طالتها.

وأشار المكتب إلى أن حضور حسام حسن شخصيًا لإنهاء الخلاف يُعد بمثابة إقرار ضمني بحقائق الموقف، وتأكيدًا على صحة موقف زوجته، التي كانت، بحسب البيان، حريصة دائمًا على حفظ حقوقها واحترام بيتها واسمها، دون أن تسعى لبطولات إعلامية أو مكاسب شخصية.

وشدد المحامي على أن كرامة موكلته "كانت وستظل خطًا أحمر"، مؤكدًا استعداد المكتب لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي محاولة للنيل منها أو تحريف الصورة العامة عنها.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم السبت 22 يونيو الماضي، حين احتُجزت السيدة دانا آدم أثناء إنهاء إجراءات قانونية داخل قسم شرطة العامرية ثان، بعد اكتشاف حكم غيابي صادر ضدها بالحبس لمدة شهر، على خلفية اتهام بالتعدي على زوجها، وذلك في القضية رقم 8760 لسنة 2023 جنح عامرية ثان.

وبعد جلسة تحقيق بنيابة العامرية ثان، قررت النيابة إخلاء سبيلها، وتحديد جلسة للمعارضة على الحكم يوم 15 يوليو المقبل.

وعقب خروجها، فجّرت دانا مفاجأة أخرى بإعلانها تغيير أقفال الفيلا محل النزاع أثناء وجودها بالحجز، معتبرة أن هذه الخطوة "استفزازية"، مطالبة بمعاينة ميدانية لإثبات أحقيتها في العقار.

بدوره، أصدر الكابتن حسام حسن في حينه بيانًا رسميًا عبر محاميه، أوضح فيه أن الفيلا مؤجرة منذ مارس الماضي بعقد ساري، مؤكدًا أن الخلاف كان بين المستأجر وزوجته فقط، وأنه لم يكن طرفًا في المحاضر أو الإجراءات.

وبحسب مكتب الوكيل القانوني لزوجة حسام حسن فقد انتهى النزاع رسميًا اليوم بتسوية حضرها الطرفان، لتُطوى صفحة أزمة فيلا الكينج، وسط تأكيدات من الجانبين بالرغبة في حفظ الخصوصية وإغلاق الملف نهائيًا.

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