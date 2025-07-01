أسوان – إيهاب عمران:

في خطوة تاريخية طال انتظارها، شهدت محافظة أسوان اليوم الثلاثاء، الإطلاق الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، إيذانًا ببدء تطبيق فعلي شامل داخل 8 مستشفيات من أصل 11، و89 مركزًا طبيًا ووحدة صحية من إجمالي 112 منشأة، ضمن استثمارات ضخمة تجاوزت 12 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية والتجهيزات الطبية وغير الطبية.

وخلال متابعته من داخل غرفة العمليات والطوارئ بمستشفى أسوان التخصصي بحي الصداقة الجديدة، أعرب اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، عن امتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي، واصفًا المنظومة بأنها "هدية غير مسبوقة" لأهالي زهرة الجنوب في ظل الجمهورية الجديدة.

وأكد المحافظ أن المنظومة ستحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية، مشددًا على المتابعة اللحظية لضمان انطلاقة قوية تعكس الجودة المطلوبة وفقًا للمعايير الدولية، مشيرًا إلى أهمية الانطباع الأول الذي سيبقى راسخًا في أذهان المواطنين.

كما شدد على ضرورة التكاتف بين كافة الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد، مع التنسيق مع محافظة الأقصر لتحويل الحالات الطارئة من مناطق إدفو والسباعية لضمان سرعة وكفاءة تقديم الرعاية الصحية المتكاملة.