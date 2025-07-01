لجنة طبية تحقق في وفاة سيدة أثناء ولادة بمستشفى خاص ببني سويف

بني سويف – حمدي سليمان:

وجّه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بتشكيل لجنة عاجلة لفحص ملابسات وفاة سيدة داخل أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الفشن، خلال إجراء عملية ولادة، وذلك عقب ما أُثير من شكاوى تتهم الطاقم الطبي بالخطأ والإهمال.

وأكد المحافظ أن المحافظة لن تتهاون في محاسبة أي جهة يثبت تقصيرها، مع ضمان حقوق المواطنين وفق الأطر القانونية.

وأعلنت الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن اللجنة المشكلة تضم ممثلين من إدارات الطب العلاجي، والعلاج الحر، والحوكمة، والتفتيش الصيدلي، حيث بدأت اللجنة عملها بزيارة ميدانية للمستشفى لمراجعة الإجراءات الطبية والإدارية، والاطلاع على الملف الطبي للحالة المتوفاة، تمهيدًا لإعداد تقرير شامل يتضمن التوصيات والإجراءات القانونية حال ثبوت أي إهمال.

وأكدت جاد أن الواقعة تعود إلى يوم 23 يونيو الجاري، ورغم عدم تلقي المديرية بلاغًا رسميًا من أسرة الفقيدة، فإنها بدأت التحقيق استنادًا إلى دورها الرقابي ومتابعتها لما يُتداول من معلومات حول الواقعة.

من جانبه، قال كريم ياسين، زوج المتوفاة "شيماء. س. ع"، إن زوجته دخلت المستشفى بحالة مستقرة لإجراء عملية ولادة قيصرية، وتم توفير جميع الأدوية اللازمة.

وأضاف أن ممرضة بالمستشفى طلبت منه إحضار حقنة مضاد حيوي إضافية، وقامت بإعطائها لزوجته دون إجراء اختبار حساسية، وهو ما أدى إلى صدمة دوائية حادة تسببت في توقف قلبها المفاجئ.

وأشار الزوج إلى أن زوجته ظلت داخل العناية المركزة لمدة خمسة أيام في حالة حرجة قبل أن تفارق الحياة، متهمًا إدارة المستشفى والممرضة بالإهمال الطبي، ومؤكدًا أنه حرر محضرًا رسميًا بالواقعة حمل رقم 4363 لسنة 2025.