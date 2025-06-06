ورود وتهاني.. محافظ القليوبية يحتفل مع المواطنين بالعيد على الكورنيش

القليوبية – أسامة عبدالرحمن:

شارك المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، المواطنين فرحتهم بعيد الأضحى المبارك، حيث قام بتوزيع الورود على الزائرين في منطقة الكورنيش بمدينة بنها، خلال أول أيام الاحتفال بالعيد، وسط ترحيب واسع من الأهالي والزوار.

ووجّه المحافظ، برفقة اللواء عبد الفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، التهاني لأبناء المحافظة، متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

وكان المحافظ قد أدى صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد ناصر بمنطقة الفلل بمدينة بنها، يرافقه عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية، من بينهم اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد، ووليد الشهاوي رئيس مدينة بنها، والشيخ ياسر حلمي غياتي وكيل وزارة الأوقاف، إلى جانب قيادات من مديريات الخدمات وشركة مياه الشرب.