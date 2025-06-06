إعلان

ورود وتهاني.. محافظ القليوبية يحتفل مع المواطنين بالعيد على الكورنيش

10:46 ص الجمعة 06 يونيو 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    محافظ القليوبية يحتفل مع المواطنين بالعيد على الكورنيش (9)
  • عرض 12 صورة
    محافظ القليوبية يحتفل مع المواطنين بالعيد على الكورنيش (8)
  • عرض 12 صورة
    محافظ القليوبية يحتفل مع المواطنين بالعيد على الكورنيش (7)
  • عرض 12 صورة
    محافظ القليوبية يحتفل مع المواطنين بالعيد على الكورنيش (3)
  • عرض 12 صورة
    محافظ القليوبية يحتفل مع المواطنين بالعيد على الكورنيش (4)
  • عرض 12 صورة
    محافظ القليوبية يحتفل مع المواطنين بالعيد على الكورنيش (2)
  • عرض 12 صورة
    محافظ القليوبية يحتفل مع المواطنين بالعيد على الكورنيش (12)
  • عرض 12 صورة
    محافظ القليوبية يحتفل مع المواطنين بالعيد على الكورنيش (10)
  • عرض 12 صورة
    محافظ القليوبية يحتفل مع المواطنين بالعيد على الكورنيش (11)
  • عرض 12 صورة
    محافظ القليوبية يحتفل مع المواطنين بالعيد على الكورنيش (6)
  • عرض 12 صورة
    محافظ القليوبية يحتفل مع المواطنين بالعيد على الكورنيش (5)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القليوبية – أسامة عبدالرحمن:

شارك المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، المواطنين فرحتهم بعيد الأضحى المبارك، حيث قام بتوزيع الورود على الزائرين في منطقة الكورنيش بمدينة بنها، خلال أول أيام الاحتفال بالعيد، وسط ترحيب واسع من الأهالي والزوار.

ووجّه المحافظ، برفقة اللواء عبد الفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، التهاني لأبناء المحافظة، متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

وكان المحافظ قد أدى صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد ناصر بمنطقة الفلل بمدينة بنها، يرافقه عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية، من بينهم اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد، ووليد الشهاوي رئيس مدينة بنها، والشيخ ياسر حلمي غياتي وكيل وزارة الأوقاف، إلى جانب قيادات من مديريات الخدمات وشركة مياه الشرب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية عيد الأضحى 2025
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

هل تسقط صلاة الجمعة بصلاة العيد في نفس اليوم.. الإفتاء تحسم الجدل