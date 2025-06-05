منع الإجازات وغرفة عمليات.. كيف استعدت جنوب سيناء لعيد الأضحى؟

جنوب سيناء – رضا السيد:

أنهت محافظة جنوب سيناء الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الأضحى المبارك، وجرى إعلان حالة الطوارئ القصوى بكافة المديريات الخدمية، والعمل على مدار 24 ساعة لتوفير كافة احتياجات المواطنين على مدار أيام العيد.

توجيهات محافظ جنوب سيناء

ووجه اللواء خالد بمبارك، محافظ جنوب سيناء، بمنع الإجازات للجهاز التنفيذي، والعمل الميداني على مدار الساعة لضمان تقديم الخدمات للمواطنين على أعلى مستوى، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضبط الشوارع خاصة التي تشهد تكدسات، مثل "الساحات والميادين، الكورنيش، شوارع 306، ممشى أهل مصر، والشواطئ والمتنزهات" لإحداث سيولة مرورية وفرض الانضباط بها.

وأكد المحافظ، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة مجريات الأمور على مدار الساعة بكافة المدن، وتلقي الشكاوى من المواطنين لسرعة التعامل معها بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى تكليف رؤساء المدن بتكثيف الجولات الميدانية، وتكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين والشواطئ، والتدخل العاجل في حالة حدوث أي طوارئ، ومتابعة الشواطئ للتأكد من الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال المصطافين من مواطني وزائري المحافظة خلال إجازة العيد، إضافة إلى التأكد من تواجد مراقبين بالشواطئ على مدار اليوم.

وأشار المحافظ، إلى أنه جرى التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين مداخل ومخارج المحافظة، وتشديد أعمال التفتيش والتركيز على هوية القادمين والمغادرين للمحافظة من خلال الارتكازات الأمنية التي توجد على طول الطريق الدولي الرابط بين جميع مدن المحافظة والمحافظات الأخرى، بداية من نفق الشهيد أحمد حمدي وحتى طابا، إضافة إلى تأمين المساجد والكنائس، وأماكن تجمعات المواطنين، ونشر الفرق الأمنية للتدخل السريع في حالة حدوث أي طوارئ.

مديرية الطب البيطري تفتح المجازر بالمجان لاستقبال الأضاحي

قالت الدكتورة رحاب الجوهري، مدير مديرية الطب البيطري، إن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث جرى الانتهاء من تجهيز أقسام المجازر، صيانة خطوط الصرف والمعدات بها، وتجهيز الأختام، توفير عدد كافي من الأطباء البيطريين بكل مجزر، مشيرة إلى أنه سيجري ذبح الأضاحي بالمجان للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات محافظ جنوب سيناء.

وأكدت أنه جرى إيقاف الإجازات لجميع أطباء الإدارة العامة للصحة والمجازر حتى نهاية أيام عيد الأضحى، وتكليف لجان للتفتيش والرقابة على جميع المنافذ الثابتة والمتحركة التي تقوم ببيع وعرض اللحوم، ومنع الذبح خارج المجازر حفاظًا على البيئة والمظهر الحضاري للمدن، وأيضًا تلقي وفحص الشكاوى.

التموين يطرح لحوم ودواجن وسلع غذائية بأسعار مخفضة

أكد المهندس أيمن عبد الغني، وكيل وزارة التموين، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات بالمديرية للعمل على مدار اليوم خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لمتابعة تنفيذ الخطة التموينية والتعامل الفوري مع أي مستجدات، مشيرًا إلى أنه جرى طرح كميات كبيرة من اللحوم المجمدة، والسودانية الطازجة، والضأن، والدواجن والأسماك بأسعار مخفضة داخل منافذ دلتا ماركت التابعة للمديرية، إضافة إلى تخفيضات تصل إلى أكثر من 30% على جميع السلع الغذائية وغير الغذائية.

وأوضح أنه جرى وضع خطة لضبط الأسواق وتأمين السلع الأساسية، ومراقبة الأسعار لضمان توفر المنتجات بجودة عالية وأسعار تنافسية، وذلك من خلال التفتيش الدوري على الأسواق وأماكن تداول السلع، والمخابز والمجمعات الاستهلاكية ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، مؤكدًا أنه جرى تأمين أرصدة المخابز البلدية بالدقيق لضمان استمرارية الإنتاج دون انقطاع، مع تشديد الرقابة على جودة الخبز وضبط الأوزان وفقًا للمواصفات المعتمدة، وذلك ضمن خطة المديرية للحفاظ على استقرار إنتاج الخبز المدعم خلال إجازة العيد.

رفع حالة الطوارئ بالقطاع الصحي

وأعلنت مديرية الصحة رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، ومنع الإجازات للأطباء وأطقم التمريض.

وقال الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة، إن جميع المنشآت الطبية جاهزة على أعلى مستوى على مدار 24 ساعة لاستقبال أي حالات طارئة، وجرى توفير كافة المستلزمات الطبية والأدوية بها، وتوفير أرصدة احتياطية ببنوك الدم خلال فترة العيد، إضافة إلى التنسيق مع مرفق الإسعاف لنشر سيارات الإسعاف بمناطق التجمعات، والشواطئ، والطرق الدولية، وشن حملات تفتيشية دورية لمتابعة سير العمل داخل هذه المنشآت.

مياه الشرب والصرف الصحي ترفع درجة الاستعداد

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي حالة الطوارئ القصوى، للعمل على ضخ المياه على مدار اليوم، مع تنفيذ حملات لتوعية المواطنين بترشيد استهلاك مياه الشرب، والطرق الصحية والسليمة للتخلص من مخلفات الأضاحي، وذلك حفاظًا على البيئة وضمان عدم حدوث انسدادات أو طفوحات في شبكات الصرف الصحي.