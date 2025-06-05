محافظ أسيوط يفتتح وحدة العلاج الطبيعي بعيادة أبنوب بعد تطويرها

أسيوط - محمود عجمي:

افتتح اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، وحدة العلاج الطبيعي بعيادة أبنوب الشاملة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، وذلك عقب الانتهاء من أعمال تطوير شاملة حولت الوحدة من مخزن للرواكد إلى مركز متكامل ومجهز للعلاج الطبيعي، بتكلفة تجاوزت 600 ألف جنيه تم توفيرها من خلال الجهود الذاتية.

ويأتي هذا المشروع في إطار خطة الدولة لتحديث البنية التحتية للقطاع الصحي، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن رفع كفاءة المنشآت الصحية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030.

شهد الافتتاح حضور الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والدكتور محمد رسلان، مدير عام فرع وسط الصعيد بهيئة التأمين الصحي، والدكتور أحمد محمد عثمان، نائب مدير الفرع، وسوزان محمد راضي، رئيس مركز ومدينة أبنوب، والدكتورة أسماء صلاح، مديرة العيادة.

وعقب الافتتاح، تفقد المحافظ أقسام المركز الذي يضم أربع غرف مزودة بتسعة أجهزة حديثة للعلاج الطبيعي، من بينها أجهزة الأشعة تحت الحمراء، والموجات فوق الصوتية، وغرف الشمع، والتيارات الكهربائية، والتنبيه الكهربائي. ويشرف على تشغيل الوحدة فريق متخصص من الأخصائيين والفنيين المؤهلين.

كما تابع المحافظ عرضًا توثيقيًا لمراحل تحويل المخزن القديم إلى مركز علاجي حديث، حيث تم الاستفادة من المخلفات وإعادة تدويرها ضمن منظومة استغلال الموارد المتاحة، مع تزويد الوحدة بأحدث الأجهزة الطبية لخدمة المرضى من منتفعي التأمين الصحي.

وأكد اللواء هشام أبو النصر، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير القطاع الصحي، مشيدًا بنجاح نموذج المشاركة المجتمعية في تنفيذ المشروع، واستثمار الإمكانات المحلية لخدمة المواطنين، خاصة في المناطق الريفية والمحرومة.

ويخدم المركز أكثر من 20 ألف منتفع من أبناء مركز أبنوب، بالإضافة إلى المنتفعين من القرى والمراكز المجاورة، مما يسهم في تخفيف الضغط على العيادات المركزية بمدينة أسيوط. وتقدم العيادة خدمات طبية في 13 تخصصًا، إلى جانب خدمات التحاليل والأشعة، وذلك يوميًا من الساعة 8 صباحًا حتى 8 مساءً، من السبت إلى الخميس.