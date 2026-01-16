ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية داخل منزل عاطل في بني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة بني سويف، في ضبط ورشة غير مرخصة لتصنيع الأسلحة النارية، داخل منزل عاطل بإحدى القرى التابعة لمركز ببا.

كانت معلومات وردت إلى مديرية أمن بني سويف بقيام «ع.ح.ع»، 51 عامًا، بإدارة ورشة سرية داخل منزله لتصنيع الأسلحة النارية، واتخاذه من المسكن وكرًا لترويج السلاح بين الخارجين على القانون، فجرى التوجيه بسرعة ضبطه.

وبعد تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، داهمت القوات المنزل وتمكنت من ضبط المتهم، وبحوزته عدد من الأدوات والمعدات المستخدمة في تصنيع الأسلحة، إضافة إلى مواسير حديدية وأجزاء معدنية تُستخدم في تجهيز الأسلحة.

كما أسفر التفتيش عن العثور على 10 قطع سلاح ناري محلية الصنع مُعدة للبيع، إلى جانب كميات من الخامات والأدوات التي تؤكد نشاطه الإجرامي في تصنيع وترويج الأسلحة دون ترخيص.

جرى التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة.