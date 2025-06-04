رفع حالة الطوارئ بمستشفيات بنها الجامعية استعدادا لعيد الأضحى

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، اليوم الأربعاء، رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

ووجه رئيس الجامعة بضرورة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وتواجد كل التخصصات الطبية وفرق التمريض طوال أيام الاحتفالات بالعيد لاستقبال أي حالات مرضية.

وشدد الدكتور ناصر الجيزاوي على حسن معاملة المرضى وذويهم والمساهمة في تخفيف المعاناة عنهم، مشيرا إلى أن الجامعة حريصة على تطوير المستشفيات الجامعية، وزيادة القدرة الاستيعابية لها بهدف تقديم خدمة طبية وتعليمية متميزة لأهالي محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.

من جانبه، قال الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إنه تم رفع درجة الاستعداد بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة خلال الاحتفال بالعيد، وتوفير كميات كافية من أكياس الدم ومشتقاته للتعامل مع الحالات الطارئة خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات لتلقى أى بلاغات على مدار الساعة، بالإضافة إلى تنظيم الإجازات والراحات والعمل على تواجد الأطباء وأطقم التمريض ومضاعفة النوبتجيات على كافة المستويات لتقديم الخدمة العلاجية اللازمة للمترددين على المستشفيات الجامعية.