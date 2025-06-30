هتغديني النهاردة؟.. محافظ المنيا يداعب مسن طلب كرسي متحرك - صور

المنيا - جمال محمد:

"بلدنا نورت يا بيه .. مدخلهاش قبلك لا عسكري ولا مسؤول".. هكذا استقبلت مزارع مُسن في السبعينات من عمره اللواء عماد كدواني محافظ المنيا أثناء جولته التفقدية، اليوم الإثنين، بقرية الجزائر التابعة لمركز سمالوط لتفقد الحالة العامة.

وتوجه المحافظ للمزارع وقام بإجراء حديث خفيف معه، ليتفاجأ المحافظ بأن والد المزارع تبرع بقطعة الأرض التي بُنيت عليها الوحدة الصحية في القرية في سنة 1970.

وسأل المحافظ المزارع : "مش عايز أي حاجة، ليرد: عايز كرسي متحرك بس .. أنا مش عايز لا حقنة ولا برشامه، ليداعبه المحافظ: أنت صحتك كدة".

وأخرج المحافظ هاتفه المحمول وقام بالاتصال على عبدالحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ووجه بمنح المزارع الكرسي اليوم، وتسليمه له في منزله.

وداعب المحافظ المزارع قبل انصرافه، قائلاً: "هتغدى عندك انهاردة، ليضحك الرجل قائلاً: "الغداء ده موجود كدة كدة، ليعود المحافظ مجددًا: الكرم كرم الشخصية وكرم الذوق ويُقبل الرجل وينصرف."