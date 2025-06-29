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فيديو صادم يكشف تعذيب طفل على يد والديه بالعاشر من رمضان.. والأمن يتدخل

02:59 م الأحد 29 يونيو 2025

حملة أمنية - ارشيفية

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الشرقية- ياسمين عزت:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، والديّ طفل، بعد تداول فيديو يوثق ضربهما له ضربا مبرحا، بمدينة العاشر من رمضان.

وأظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي الطفل وهو يستغيث ما دعى جيرانه إلى توثيق الواقعة وتصويرها ليتم تداولها على نطاق واسع والذي تم رصده لاحقا من الجهات المعنية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد برصد مقطع فيديو انتشر عبر فيسبوك تداوله المواطنون، وكان يوثق اعتداء الأب بالضرب على نجله الطفل، وكانت بجواره الأم بمدينة العاشر من رمضان.

أمرت الأجهزة المعنية بتحري صحة الواقعة والتي أثبت صحتها رجال المباحث لاحقا بالمجاور الثالثة بالعاشر من رمضان وأن الأب كان يلقن ابنه درسا بزعم "إنه بيربيه" حسب أقوال الشهود على الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر القانوني اللازم للواقعة بعد ضبط الأب والأم.

التحقيق مع والدَي طفل بعد انتشار فيديو صادم لضربه بالعاشر من رمضان

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تعذيب طفل العاشر من رمضان الأجهزة الأمنية مديرية أمن الشرقية
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