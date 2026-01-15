ماكرون يطالب باستقلال جيوش أوروبا وتخفيف الاعتماد على "الغير"

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، الدول الأوروبية إلى تعزيز قدراتها العسكرية وتخفيف الاعتماد على "الغير"، في تصريحات تزامنت مع إرسال دول أوروبية قوات إلى جزيرة جرينلاند لمواجهة مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للاستيلاء عليها.

وشدد ماكرون على ضرورة ضمان "استقلالية الجيوش الأوروبية" لمواجهة أي تحديات، مطالبا بتعزيز الدفاعات البرية والجوية ومكافحة المسيرات، وهي دعوة تأتي كغطاء سياسي لتحركات ميدانية نفذتها ألمانيا وفرنسا والنرويج بإرسال قوات إلى جرينلاند التابعة للدنمارك لإجراء تدريبات عسكرية.

وتشكل هذه التحركات ردا مباشرا على إدارة الرئيس ترامب، حيث صرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، الثلاثاء، بأن دول "الناتو" تدرس تعزيز الحماية المشتركة للقطب الشمالي وجرينلاند التي تسعى واشنطن لضمها، بدعوى حماية الأمن القومي من "تهديدات الصين وروسيا".

وفي المقابل، عبرت موسكو عن "قلقها البالغ" من عسكرة الجزيرة، حيث اتهمت السفارة الروسية في بروكسل حلف الناتو باستغلال الموقف الأمريكي لخدمة أجندة معادية لروسيا والصين، محذرة من أن سياسة التصعيد في القطب الشمالي "خطيرة للغاية".

وأعلنت الدنمارك عزمها تعزيز حضورها العسكري في الجزيرة بدعم سويدي ونرويجي، بينما تمتلك واشنطن بالفعل قاعدة "بيتوفيك" الفضائية العسكرية هناك استنادا لاتفاقيات سابقة.