جامعة المنوفية تنعى "طالبة الآداب" في حادث الإقليمي المروع

المنوفية - أحمد الباهي:

نعت جامعة المنوفية في بيان إعلامي لها، صباح اليوم السبت، الطالبة شيماء خليل، المقيدة بكلية الآداب، والتي لقيت مصرعها في حادث الطريق الإقليمي، صباح أمس الجمعة، في حادث أليم رفقة 18 آخرين.

وقالت جامعة المنوفية في بيانها الآتي: "إنا لله وإنا إليه راجعون".. عزاء واجب، يتقدم رئيس جامعة المنوفية بخالص العزاء والمواساة فى وفاة الطالبة شيماء محمود خليل المقيدة بكلية الآداب قسم اللغة الفارسية المستوى الثانى التي وافتها المنية إثر الحادث الأليم على الطريق الإقليمى.. داعيا الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان".

وشهد الطريق الإقليمي، صباح الجمعة، حادثًا مأساويًا أمام قرية مؤنسة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية؛ إثر تصادم سيارة نقل مع سيارة أجرة ميكروباص، مما أسفر عن مصرع 19 حالة وإصابة 3، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.