بالفيديو والصور- طلاب الثانوية في أسوان بين رضا التاريخ وقلق الفيزياء

أسوان – إيهاب عمران:

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة أسوان اليوم الخميس تباينًا في آراء الطلاب حول امتحاني مادتي الفيزياء والتاريخ، حيث أعرب العديد من طلاب الشعبة الأدبية عن رضاهم بمستوى امتحان التاريخ، في حين سادت حالة من القلق بين طلاب الشعبة العلمية بسبب صعوبة امتحان الفيزياء وضيق الوقت المخصص له.

وقال الطالب حسين محمود إن امتحان مادة التاريخ جاء في مستوى الطالب المتوسط، مشيرًا إلى أن كتاب المفاهيم ساعدهم كثيرًا في الوصول إلى الإجابات الصحيحة.

فيما أشار محمد رأفت، طالب بالشعبة الأدبية في مدرسة طه حسين، إلى وجود تأخير في تسليم أوراق الأسئلة داخل اللجنة، مما أثر على استغلال الوقت المتاح وأدى إلى ضغط أثناء الحل.

أما الطالب مروان أحمد حسن من الشعبة العلمية، فأوضح أن امتحان الفيزياء تضمن بعض النقاط الصعبة التي تطلبت وقتًا أطول من المتاح، مؤكدًا أنه رغم استعداده الجيد إلا أن عامل الوقت شكل تحديًا حقيقيًا.

من جانبه، وصف كيرلس فهيم امتحان الفيزياء بأنه "صعب للغاية"، مؤكدًا أنه كان بحاجة إلى وقت أطول للإجابة عن الأسئلة بشكل مريح.

يُذكر أن طلاب الثانوية العامة بأسوان أدوا اليوم امتحاني مادتي الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية، والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية، ضمن جدول الامتحانات للعام الدراسي 2024/2025.