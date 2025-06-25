القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شارك وفد مصري في فعاليات الحوار المعمق للتعليم العابر للحدود في دورته الرابعة، التي نُظّمت بمدينة كارديف بالمملكة المتحدة، وذلك بدعوة من المجلس الثقافي البريطاني، وتحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وضم الوفد المصري كل من: الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، حيث شارك الوفد في جلسات الحوار التي جمعت أكثر من ٤٧ من قادة التعليم العالي من ٢٢ دولة حول العالم، لمناقشة التوجهات والاستراتيجيات المؤثرة في قطاع التعليم العابر للحدود.

واستعرض الوفد المصري الإطار العام للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وما شهده قطاع التعليم العالي في مصر من تطوير شامل خلال السنوات العشر الأخيرة، بما أسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي في مجال التعليم العابر للحدود.

ويُعد الحوار المعمق، الذي ينظمه المجلس الثقافي البريطاني سنويًا، منصة دولية لتبادل الرؤى والخبرات بين قادة التعليم العالي من مختلف أنحاء العالم، بهدف وضع تصورات مستقبلية تدعم تطوير التعليم العابر للحدود بما يلبي الاحتياجات المحلية والعالمية.