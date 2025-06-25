إعلان

ضبط شخصين بتهمة إطلاق الأعيرة النارية في قنا

06:00 م الأربعاء 25 يونيو 2025

تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

قنا - عبدالرحمن القرشي:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على شخصين من عائلتين بتهمة إطلاق الأعيرة النارية على بعضهما إثر مشاجرة وتسببوا في إصابة صغيرة برصاصة طائشة، في قرية حمرادوم مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بإصابة صغيرة برصاصة طائشة؛ إثر مشاجرة بين عائلتين جيرانها في قرية حمرادوم بدائرة المركز.

وتبين بعد الفحص إصابة أروى، تبلغ من العمر 6 أعوام برصاصة طائشة؛ إثر مشاجرة مسلحة بين عائلتين، وضبطت قوات الأمن متهم من كل عائلة طرفي المشاجرة والتحفظ على السلاح المستخدم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إطلاق الأعيرة النارية في قنا مديرية أمن قنا مشاجرة ضبط شخصين بتهمة إطلاق الأعيرة النارية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

مدبولي: لن يتم طرد أي مستأجر بعد انتهاء الفترة الانتقالية للإيجار القديم
زيادة في الأجر.. قرار حكومي عاجل بترقية العاملين في الجهاز الإداري للدولة
هل عادت أزمة "نواقص الأدوية" مجددًا؟.. وزير الصحة يوضح لمصراوي
السيسي يعين المستشار حسين مدكور رئيسا لهيئة قضايا الدولة
46 سؤالًا في امتحان التاريخ للثانوية العامة 2025.. تعرف على المواصفات وشكل الأسئلة