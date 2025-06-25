ضبط شخصين بتهمة إطلاق الأعيرة النارية في قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على شخصين من عائلتين بتهمة إطلاق الأعيرة النارية على بعضهما إثر مشاجرة وتسببوا في إصابة صغيرة برصاصة طائشة، في قرية حمرادوم مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بإصابة صغيرة برصاصة طائشة؛ إثر مشاجرة بين عائلتين جيرانها في قرية حمرادوم بدائرة المركز.

وتبين بعد الفحص إصابة أروى، تبلغ من العمر 6 أعوام برصاصة طائشة؛ إثر مشاجرة مسلحة بين عائلتين، وضبطت قوات الأمن متهم من كل عائلة طرفي المشاجرة والتحفظ على السلاح المستخدم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.