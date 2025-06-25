النقل دخل في الميكروباص.. جثة و6 مصابين في حادث مروع بالمنيا

المنيا- جمال محمد:

لقي طالب مصرعه، وأصيب 6 آخرين، بكسور وكدمات متنوعة، اليوم الأربعاء، إثر تصادم ميكروباص وسيارة ربع نقل على الطريق الزراعي بالقرب من مركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، مما أسفر عن حالة وفاة وإصابة آخرين.

انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين مصرع طالب يدعى " سيد علي" 17 سنة، وإصابة 6 آخرين وهم: جني أحمد ربيع، 10 سنوات، صلاح ناصر عبد القوي، 65 سنة، أميرة ناصر عبد القوي، 16 سنة، مينا ناصر عبد القوي، 18 سنة، و2 آخرين مجهولي الاسم والعنوان.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى التكامل بقرية الشيخ فضل، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتم التحفظ على السيارتين.