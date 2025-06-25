إعلان

النقل دخل في الميكروباص.. جثة و6 مصابين في حادث مروع بالمنيا

04:14 م الأربعاء 25 يونيو 2025

تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنيا- جمال محمد:

لقي طالب مصرعه، وأصيب 6 آخرين، بكسور وكدمات متنوعة، اليوم الأربعاء، إثر تصادم ميكروباص وسيارة ربع نقل على الطريق الزراعي بالقرب من مركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، مما أسفر عن حالة وفاة وإصابة آخرين.

انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين مصرع طالب يدعى " سيد علي" 17 سنة، وإصابة 6 آخرين وهم: جني أحمد ربيع، 10 سنوات، صلاح ناصر عبد القوي، 65 سنة، أميرة ناصر عبد القوي، 16 سنة، مينا ناصر عبد القوي، 18 سنة، و2 آخرين مجهولي الاسم والعنوان.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى التكامل بقرية الشيخ فضل، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتم التحفظ على السيارتين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تصادم ميكروباص وسيارة ربع نقل حادث تصادم المنيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

زيادة في الأجر.. قرار حكومي عاجل بترقية العاملين في الجهاز الإداري للدولة
مصدر قضائي: لا صحة لضبط عضو نيابة أو ضباط في واقعة سارة خليفة
هل عادت أزمة "نواقص الأدوية" مجددًا؟.. وزير الصحة يوضح لمصراوي
قرار جمهوري بتعيين المستشار عاصم الغايش رئيسًا لمحكمة النقض
الرئيس السيسي يهاتف نظيره الإيراني.. والرئاسة تكشف التفاصيل
السيسي يعين المستشار حسين مدكور رئيسا لهيئة قضايا الدولة
46 سؤالًا في امتحان التاريخ للثانوية العامة 2025.. تعرف على المواصفات وشكل الأسئلة