نائب وزير الاتصالات يتابع برنامج التطوير الرقمي ببني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:



استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، خلال زيارتها للمحافظة لمتابعة مستجدات وسير العمل في تطبيق برنامج التطوير المؤسسي الرقمي لمحافظات مصر ، ضمن خطة مصر للتنمية المستدامة واستراتيجية التحول الرقمي.



وخلال اللقاء بحث الجانبان متابعة إجراءات المحافظة، لإنشاء وتفعيل وحدات التحول الرقمي داخل الهياكل الإدارية والتنظيمية بالجهاز الإداري، لاستيعاب مشروعات الرقمنة واستدامتها، فضلا عن متابعة برنامج التدريب الذي تنفذه الوزارة لتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالديوان العام والوحدات المحلية والمديريات الخدمية.



من جانبه أكد محافظ بني سويف على أهمية المشروع القومي الذي تتبناه الدولة و يأتي في إطار رؤية مصر 2030 التي تمثل الخطوة النوعية التي تنفذها الدولة لتطبيق أطر ومحاور التنمية المستدامة، مثمنا خطة وسعى الوزارة لبناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنتج، يتعامل رقمياً في كافة المجالات وذلك من خلال تعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات، وتحسين الخدمات الرقمية بالجهات الحكومية وتوفير الدعم لمتخذ القرار.



وأشارت نائب وزير الإتصالات إلى أن برنامج التطوير المؤسسي الرقمي داخل محافظات الجمهورية، يتضمن عدة محاور تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، بجانب رفع كفاءة العاملين الرقمية بدواوين المحافظات والمديريات التابعة لها من الدرجات الوظيفية القيادية والتخصصية، ضمن خطة لتعميم البرنامج على مستوى المحافظات.





