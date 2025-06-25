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بالصور- الأتوبيس المتنقل يجوب قرى البحيرة لنشر ثقافة القراءة

01:03 م الأربعاء 25 يونيو 2025
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البحيرة - أحمد نصرة:


نفذت مكتبة مصر العامة بدمنهور، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، زيارة ميدانية لمدرسة الوسطانية الابتدائية بعزبة الوسطانية بمركز كفر الدوار، من خلال الأتوبيس المتنقل ضمن فعاليات حملة "اقرأ.. فكر.. لمستقبل أفضل".


قدم الأتوبيس المتنقل للمكتبة، مجموعة من الأنشطة الثقافية والتعليمية المتنوعة، استهدفت تنمية قدرات التلاميذ وتحفيزهم على التفكير والابتكار، من خلال ورش تلوين، وبازل الحكايات، وتنمية المهارات، وألعاب تفاعلية، ومسابقات، إلى جانب ورشة قراءة مفتوحة.


تأتي هذه الفعاليات بهدف تعزيز الثقافة المجتمعية، ودعم النشء بأنشطة هادفة تُسهم في بناء جيل واعٍ ومثقف، قادر على مواكبة متغيرات العصر بعقل منفتح وإبداعي.




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أتوبيس المكتبة المتنق البحيرة مدرسة الوسطانية الابتدائية
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