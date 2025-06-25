محافظ جنوب سيناء يكرم الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

جنوب سيناء – رضا السيد:

استقبل الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، أليساندرو فراكستي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في جمهورية مصر العربية، وذلك على هامش افتتاح مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق، ضمن مشروع "جرين شرم"، لبحث سبل تعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف ربوع الوطن، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعرب المحافظ عن تقديره للجهود المتميزة التي بذلها الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال فترة عمله في مصر، مشيدًا بالدور الكبير الذي لعبه البرنامج في دعم جهود الدولة المصرية وتحقيق رؤية القيادة السياسية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والحفاظ على البيئة، ورفع جودة الحياة للمواطنين، خاصة في المناطق ذات الحساسية البيئية كجنوب سيناء.

وأكد المحافظ أن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كان شريكًا حقيقيًا في مسيرة التنمية، وقدم نموذجًا يحتذى به في دعم المجتمعات المحلية وتعزيز مفاهيم الاستدامة البيئية، مشيرًا إلى أن مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق يعد أحد ثمار هذه الشراكة الناجحة التي تجسّد توجه الدولة نحو تمكين المجتمعات البدوية، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين مستوى المعيشة، تنفيذًا لرؤية مصر 2030.

وحرص محافظ جنوب سيناء على تكريم الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمنحه شعار المحافظة، تقديرًا لجهوده المخلصة، متمنيًا له دوام التوفيق في مهامه المستقبلية، ومؤكدًا استمرار التعاون المثمر بين محافظة جنوب سيناء وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بما يخدم أهداف الدولة في التنمية البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

ومن جانبه، أعرب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عن شكره العميق لمحافظ جنوب سيناء على هذا التكريم، مؤكدًا سعادته بالتعاون الوثيق مع المحافظة، وفخره بما تحقق من نجاحات في دعم المجتمعات المحلية وتنفيذ مشروعات تنموية تحافظ على البيئة وتحقق التنمية الشاملة، في ظل دعم القيادة السياسية المصرية لهذا التوجه.





