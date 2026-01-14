فنزويلا تُطلق سراح 4 أمريكيين كانوا محتجزين لديها



وكالات

أفرجت السلطات المؤقتة في فنزويلا، اليوم الأربعاء عن 4 أمريكيين على الأقل كانوا محتجزين في البلاد، حسبما أفادت قناة سي إن إن نقلا عن مصدر.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد الماضي، أن فنزويلا بدأت عملية إطلاق سراح السجناء السياسيين، كما أعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريجيز عن إطلاق سراح الأجانب أيضا.

ولم تذكر القناة أسماء المواطنين الأمريكيين، لكنها أشارت إلى أن الحكومة المؤقتة في فنزويلا أفرجت عن 4 أمريكيين على الأقل.

ويعد هذا أول إطلاق سراح معروف لأمريكيين محتجزين منذ القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، حسبما أضافت سي إن إن.

وفي 3 يناير، شنت الولايات المتحدة هجوما على فنزويلا، واعتقلت الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلتهما إلى نيويورك.

بحسب السلطات الأمريكية، كانا متورطين في "الإرهاب المدعوم بالمخدرات" ويشكلان تهديدا للولايات المتحدة.

وعقدت أول جلسة محاكمة في نيويورك، حيث نفى مادورو وزوجته التهم.

وقال الرئيس ترامب، إن واشنطن ستحصل على مئات المليارات أو تريليونات الدولارات من بيع نفط فنزويلا، ولم يحدد مدة سيطرة الولايات المتحدة على البلاد، لكنه قال أطول بكثير من عام.

أصبحت دلسي رودريجيز، نائبة الرئيس السابقة، الرئيسة المفوضة لفنزويلا، إذ أفادت وزارة الدفاع الفنزويلية بمقتل 100 شخص في الهجوم الأمريكي، وفقا لروسيا اليوم.

وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع شعب فنزويلا، ودعت لإطلاق سراح مادورو وزوجته وعدم السماح بتصعيد إضافي.

وتبعت بكين موسكو في الدعوة الفورية لإطلاق سراحهما، مؤكدة انتهاك الولايات المتحدة للقانون الدولي.