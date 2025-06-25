في 6 مناطق.. إطلاق أكبر حملة للتبرع بالدم في المنيا السبت المقبل

المنيا- جمال محمد:

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن تنظيم حملة مكبرة للتبرع بالدم تحت رعاية اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، وذلك يوم السبت القادم.

وأوضحت الدكتورة نادية مكرم وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن الحملة تهدف إلى تعزيز مخزون بنوك الدم بالمحافظة، وتأمين احتياجات المرضى، خاصة في الحالات الطارئة والحرجة التي تتطلب استجابة سريعة لإنقاذ الأرواح.

وأضافت مكرم أنه في إطار حرص مديرية الصحة على تيسير مشاركة أبناء المنيا، ستقام فعاليات الحملة في عدة مناطق حيوية وهي: كورنيش النيل أمام ديوان عام المحافظة، وكورنيش النيل - أمام بوابة النادي الرياضي، ومستشفى صدر المنيا، ومستشفى مغاغة، ومستشفى مطاي، ومستشفى بنى مزار ، بالإضافة إلى حملة تبرع داخل المركز الإقليمي بمدينة المنيا.

وتبدأ الحملة يوم السبت القادم من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً، كما سيتم عمل ماراثون من أمام حملة النادي الرياضي وحتى حملة ديوان المحافظة في تمام الساعة العاشرة صباحاً لحث المواطنين على التبرع.

ودعت وكيل وزارة الصحة بالمنيا جميع المواطنين الأصحاء والقادرين على العطاء للمشاركة الفعالة في هذه الحملة الإنسانية النبيلة، مؤكدة أن كل قطرة دم هي أمل جديد وحياة تتجدد، وفرصة حقيقية للمساهمة في تخفيف آلام المرضى وتقديم يد العون لمن هم في أمس الحاجة إليها.