الأقصر – محمد محروس:

اعتمد الدكتور محمد شعبان، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، نتيجة امتحانات الترم الثاني للصفوف الدراسية بمعاهد "رعاية" التمريضية التابعة للهيئة، والتي تُشرف عليها سماح النوبي، مسئولة التعليم الفني بفرع الهيئة.

شمل الاعتماد نتائج معاهد التمريض التابعة لمستشفيات: الكرنك الدولي، الأقصر الدولي، طيبة التخصصي، حورس، إيزيس، ومركز الضبعية، وجميعها تعمل تحت إشراف الهيئة في إطار تطوير التعليم الفني الصحي.

وفي بادرة تقديرية، أجرى الدكتور محمد شعبان اتصالات هاتفية بالطالبات الأوائل على مستوى الصفوف الثلاثة، وهنّأهن على تفوقهن الدراسي، وهن:

همسة محمد خليل – الصف الأول، معهد الكرنك

رقية عبد الكريم طاهر – الصف الثاني، معهد حورس

حياة محسوب محمد – الصف الثالث، معهد الكرنك

وأعرب مدير الفرع عن فخره بالمستوى الأكاديمي المتميز الذي أظهرته الطالبات، مؤكدًا مواصلة الدعم والتطوير لجميع المعاهد، فيما شددت مسئولة التعليم الفني على التزام الهيئة بتقديم الدعم الفني والتعليمي المتواصل للطلاب.

وأكّد بيان صادر عن الهيئة العامة للرعاية الصحية أن التعليم التمريضي يُعد ركيزة أساسية في بناء منظومة صحية قوية، وأن تطوير المناهج والمعايير التعليمية في معاهد "رعاية" يهدف إلى إعداد كوادر قادرة على خدمة مشروع التأمين الصحي الشامل بكفاءة وجودة عالية.