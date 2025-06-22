اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالفيوم بنسبة نجاح 80.56%

الفيوم – حسين فتحي:

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، بنسبة نجاح بلغت 80.56% على مستوى المحافظة.

جاء ذلك بحضور كامل علي غطاس، سكرتير عام المحافظة، والدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم، ورشا يوسف، وكيل المديرية، والأستاذ محمد محمد عبد الفتاح، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية العامة.

وأوضح المحافظ أن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة بلغ 76 ألفًا و726 طالبًا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح الإجمالية 80.56%. كما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية 278 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح 72.8%، وبلغت نسبة النجاح في مدارس التربية الخاصة "صم وضعاف السمع" 95.8%، بينما سجلت مدارس النور للمكفوفين نسبة 66.7%.

وشدد المحافظ على ضرورة بذل مزيد من الجهد من قبل مسؤولي التربية والتعليم للارتقاء بالمنظومة التعليمية، مؤكدًا أن نظام التعليم الجديد يوسّع مدارك الطلاب ويعزز قدرتهم على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة.

وأشار إلى أن عدد أوائل الطلاب الحاصلين على الدرجة النهائية هذا العام بلغ 11 طالبًا وطالبة، بينهم طالبان من إدارتي غرب الفيوم وسنورس، و3 طلاب من إدارة شرق، وطالب واحد من كل من إدارات طامية، وأبشواي، وإطسا، ويوسف الصديق.

كما وجّه المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم بسرعة تشكيل لجان لتلقي التظلمات في كل إدارة تعليمية، اعتبارًا من يوم الأربعاء 25 يونيو ولمدة أسبوعين، تسهيلًا على أولياء الأمور.

من جانبه، أوضح وكيل الوزارة أن نسب النجاح في الإدارات التعليمية جاءت كالتالي:

شرق الفيوم: 86.99%

غرب الفيوم: 88.79%

سنورس: 78.93%

أبشواي: 79.85%

إطسا: 78.40%

يوسف الصديق: 73.44%

طامية: 75.70%