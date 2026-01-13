إعلان

وزير البترول يبحث مع سلطنة عمان تبادل الخبرات في التعدين والبترول

كتب : أحمد الخطيب

03:26 م 13/01/2026

المهندس كريم بدوي ووكيل وزارة الطاقة والمعادن العم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بحث المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع محسن الحضرمي، وكيل وزارة الطاقة والمعادن العمانية ورئيس شركة تنمية نفط عمان، سبل تبادل الخبرات والتعاون في مجالات التعدين والبترول والغاز، وذلك على هامش مؤتمر التعدين الدولي المقام حاليًا بالمملكة العربية السعودية.

وبحسب بيان الوزارة، استعرض الوزير تطورات قطاع التعدين في مصر، وفي مقدمتها تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية؛ بهدف تيسير إجراءات التراخيص وتحفيز الاستثمارات، إلى جانب تنفيذ أول مسح جوي وسيزمي شامل للثروات المعدنية منذ 40 عامًا، لتحديث قاعدة البيانات الجيولوجية.

وناقش الجانبان فرص التعاون الاستثماري في قطاع التعدين، في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين العام الماضي، خاصة مع التقدم الذي حققته سلطنة عُمان في هذا المجال بعد استكمال أعمال المسح الجوي الشامل.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز مشاركة الشركات المصرية في مشروعات البنية التحتية بقطاعي البترول والغاز في سلطنة عُمان، حيث تنفذ شركتا إنبي وبتروجت عددًا من المشروعات، إلى جانب تسجيل الشركة المصرية للحفر (EDC) للمشاركة في مشروعات حفر الآبار بالسلطنة.

وحضر اللقاء الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

المهندس كريم بدوي محسن الحضرمي رئيس شركة تنمية نفط عمان تبادل الخبرات بين مصر وعمان في التعدين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

في الشتاء.. لماذا تتورم أصابع اليدين والقدمين وتصبح حمراء؟
نصائح طبية

في الشتاء.. لماذا تتورم أصابع اليدين والقدمين وتصبح حمراء؟
تراجع في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الثلاثاء
اقتصاد

تراجع في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الثلاثاء

قرار جديد من القضاء بشأن طعن مرتضى منصور على سحب أرض الزمالك بأكتوبر
حوادث وقضايا

قرار جديد من القضاء بشأن طعن مرتضى منصور على سحب أرض الزمالك بأكتوبر
"ملوك الحظ الجيد" أبراج تجذب المال والطاقة الايجابية دون مجهود
علاقات

"ملوك الحظ الجيد" أبراج تجذب المال والطاقة الايجابية دون مجهود
تفاصيل مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم.. موعد الانطلاق وطريقة التنظيم
أخبار المحافظات

تفاصيل مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم.. موعد الانطلاق وطريقة التنظيم

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مقايضة الدين الكبرى.. هل اقتراح نقل قناة السويس للمركزي مقابل تصفير الدين قابلة للتطبيق؟
تفاصيل تعديلات التصالح على مخالفات البناء
بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا
التهديد الخفي على الإنترنت.. كيف تسرق هجمات التصيد بياناتك وتعرضها للبيع؟
شديد البرودة و شبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
هل يهبط الدولار تحت الـ45 جنيهًا في 2026؟ خبراء يوضحون