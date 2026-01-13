وزير البترول يبحث مع سلطنة عمان تبادل الخبرات في التعدين والبترول

بحث المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع محسن الحضرمي، وكيل وزارة الطاقة والمعادن العمانية ورئيس شركة تنمية نفط عمان، سبل تبادل الخبرات والتعاون في مجالات التعدين والبترول والغاز، وذلك على هامش مؤتمر التعدين الدولي المقام حاليًا بالمملكة العربية السعودية.

وبحسب بيان الوزارة، استعرض الوزير تطورات قطاع التعدين في مصر، وفي مقدمتها تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية؛ بهدف تيسير إجراءات التراخيص وتحفيز الاستثمارات، إلى جانب تنفيذ أول مسح جوي وسيزمي شامل للثروات المعدنية منذ 40 عامًا، لتحديث قاعدة البيانات الجيولوجية.

وناقش الجانبان فرص التعاون الاستثماري في قطاع التعدين، في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين العام الماضي، خاصة مع التقدم الذي حققته سلطنة عُمان في هذا المجال بعد استكمال أعمال المسح الجوي الشامل.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز مشاركة الشركات المصرية في مشروعات البنية التحتية بقطاعي البترول والغاز في سلطنة عُمان، حيث تنفذ شركتا إنبي وبتروجت عددًا من المشروعات، إلى جانب تسجيل الشركة المصرية للحفر (EDC) للمشاركة في مشروعات حفر الآبار بالسلطنة.

وحضر اللقاء الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية.