"سنصعد للنهائي".. 5 رسائل قوية من مدرب السنغال قبل مواجهة مصر

شدد بابي ثياو، المدير الفني لمنتخب السنغال، خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة مصر في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، أن فريقه سيخوض المباراة بكل تركيز بحثًا عن الفوز والتأهل إلى النهائي.

ويستعرض "مصراوي"، أبرز تصريحات مدرب السنغالي التي أدلي بها في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الثلاثاء كالتالي:

"منتخب مصر يزداد قوة مع توالي المباريات، إنه فريق يعرف كيف يدافع ويستغل نقاط قوته لإحداث الضرر بالمنافس، ولكننا استعدينا لذلك جيدًا".

وتطرق : "محمد صلاح وعمر مرموش لاعبان مميزان، لكننا نواجه منتخب مصر بالكامل، ومع احترامي لهما، نحن مصرون على العبور واقتناص بطاقة النهائي".

وفي سياق استعدادات فريقه، شدد ثياو: "نحن نستعد لهذه المباراة بجدية لتجنب أي عوامل تشتيت قد تؤثر على أدائنا".

وأشار المدرب:" لدينا 7 لاعبين في الفريق مهددين بالإيقاف بسبب البطاقات الصفراء، لكن نحن على علم بذلك، والأهم هو البقاء مركزين ومصممين على الفوز.

واختتم:" اللاعبون لن يفكروا في أي حسابات، سيبذلون كل ما لديهم وسنرى ما سيحدث بعد ذلك".