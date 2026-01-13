إعلان

هل سترتفع أسعار الخضروات قبل شهر رمضان؟ الشعبة تجيب

كتب : آية محمد

02:44 م 13/01/2026

حاتم نجيب

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إن الأسواق تشهد وفرة في إنتاج الخضروات والفاكهة خلال الموسم الشتوي الحالي، ولا توجد أي أزمة في المعروض قبل شهر رمضان.

وأوضح النجيب، أن أي ارتفاع محتمل في الأسعار قبل شهر رمضان لن يكون بسبب نقص المنتجات، وإنما نتيجة زيادة الطلب من بعض المواطنين بدافع التخزين والعزومات.

وأضاف النجيب، أن الأسعار تخضع لآليات العرض والطلب، موضحًا أنه في حال زيادة الطلب بنسبة 20% سترتفع الأسعار بنفس النسبة، وإذا زاد الطلب 30% فمن الطبيعي أن ترتفع الأسعار بنحو 30%.

وطالب نائب رئيس الشعبة المواطنين بالاكتفاء بشراء احتياجاتهم الفعلية فقط وعدم الشراء بكميات أكبر من الحاجة، مؤكدًا أن السوق يحقق اكتفاءًا ذاتيًا من الخضروات والفاكهة.

وأشار إلى أن أسعار الخضروات هذا العام أفضل من العام الماضي، موضحًا أن سعر كيلو الطماطم كان يصل إلى 35 جنيهًا في نفس الفترة من العام الماضي، بينما يتراوح حاليًا بين 12 و15 جنيهًا بعد أن كان 10 جنيهات، ومن المتوقع أن تعود الأسعار لمعدلاتها الطبيعية مع بدء الموسم الجديد.

وأكد أن أسعار البطاطس والبصل تشهد حالة من الاستقرار وتناسب مختلف شرائح المواطنين، حيث يتراوح سعر الكيلو بين 10 و12 جنيهًا.

وكشف النجيب عن متوسط أسعار بعض الأصناف في الأسواق، حيث سجل سعر كيلو الفراولة نحو 20 جنيهًا، واليوسفي بين 10 و12 جنيهًا، والبرتقال بين 15 و20 جنيهًا، والموز بين 25 و30 جنيهًا، بينما بلغ سعر القلقاس نحو 10 جنيهات للكيلو.

حاتم النجيب الخضروات الفاكهة اتحاد الغرف التجارية

