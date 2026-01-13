إعلان

تنويه جوي.. تكاثر للسحب وأمطار متفاوتة الشدة تؤثر على القاهرة

كتب : محمد نصار

03:14 م 13/01/2026 تعديل في 03:20 م

أرشيفية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، وجود انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

وقالت الأرصاد، في تنويه قبل قليل، إن هذه السحب قد يصاحبها فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق محدودة على القاهرة الكبرى.

وأضافت الهيئة، أن الرياح تنشط على جنوب البلاد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق هناك.

الأرصاد الجوية أمطار رياح شبورة الطقس برودة درحات الحرارة

