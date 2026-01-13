تنويه جوي.. تكاثر للسحب وأمطار متفاوتة الشدة تؤثر على القاهرة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، وجود انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

وقالت الأرصاد، في تنويه قبل قليل، إن هذه السحب قد يصاحبها فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق محدودة على القاهرة الكبرى.

وأضافت الهيئة، أن الرياح تنشط على جنوب البلاد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق هناك.

اقرأ أيضًا:

شديد البرودة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

اليوم.. مدبولي يحضر احتفالية "سكن لكل المصريين.. 10 سنوات من الإنجاز"

الليلة الختامية لمولد السيدة زينب.. حلقات الذكر والتواشيح تجذب الزوار اليوم