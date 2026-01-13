إعلان

تركيا تحقق مع مضيفة قبرصية بعد حادث سقوط طائرة رئيس الأركان الليبي

كتب : مصراوي

02:58 م 13/01/2026 تعديل في 03:03 م

تركيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أشارت وسائل إعلام تركية، يوم الثلاثاء، إلى أن السلطات في أنقرة أوقفت واستجوبت مضيفة طيران تحمل الجنسية القبرصية، على خلفية حادث تحطم الطائرة التي كانت تقل رئيس الأركان الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد ومرافقيه.

وذكر موقع TR724 التركي، استنادًا إلى تحقيقات صحفية نُشرت على موقع T24، أن المضيفة كانت ضمن طاقم الطائرة التي وصلت إلى تركيا قبل وقوع الحادث، وقد جرى احتجازها في إطار التحقيقات الجارية بشأن سقوط الطائرة الليبية.

وبحسب التقرير، خضعت المضيفة للاستجواب داخل فرع مكافحة الإرهاب في العاصمة أنقرة، بناءً على قرار صادر عن مكتب الادعاء العام، وبمشاركة مباشرة من جهاز الاستخبارات التركي (MIT)، نظرًا لحساسية الملف وطبيعة الشخصيات البارزة التي كانت على متن الطائرة، فضلًا عن الغموض الذي يكتنف ظروف الحادث.

وأوضح المصدر أن التحقيقات لا تقتصر على الجهات القضائية والأمنية التقليدية فحسب، بل تشمل أيضًا جهاز الاستخبارات التركي، في ظل وجود تساؤلات معقدة تتعلق بتفاصيل الرحلة والترتيبات الأمنية المصاحبة لها.

وأشار التقرير إلى أن الحادث أثار تساؤلين أساسيين؛ أولهما سبب وصول الوفد الليبي هذه المرة على متن طائرة خاصة بدلًا من الرحلات المعتادة، وثانيهما الدوافع وراء تغيير طاقم الطائرة التي تولت نقل الطائرة التابعة لشركة طيران تعمل من مالطا إلى تركيا، قبل إعادتها لاحقًا إلى ليبيا.

وأكدت المصادر أن التحقيقات لا تزال مستمرة وتتسم بالسرية، بانتظار صدور نتائج فنية وأمنية أوسع قد تسهم في كشف ملابسات الحادث والخلفيات المرتبطة به، وسط اهتمام إعلامي وأمني متزايد داخل تركيا وخارجها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تركيا قبرص محمد الحداد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أحد أبناء طبيب الشرقية يكشف كواليس أزمة تحويشة الـ 50 مليون جنيه
أخبار المحافظات

أحد أبناء طبيب الشرقية يكشف كواليس أزمة تحويشة الـ 50 مليون جنيه

أمريكا تصنّف جماعة الإخوان في مصر والأردن ولبنان كمنظمات إرهابية أجنبية
شئون عربية و دولية

أمريكا تصنّف جماعة الإخوان في مصر والأردن ولبنان كمنظمات إرهابية أجنبية
تراجع في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الثلاثاء
اقتصاد

تراجع في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الثلاثاء

"ملوك الحظ الجيد" أبراج تجذب المال والطاقة الايجابية دون مجهود
علاقات

"ملوك الحظ الجيد" أبراج تجذب المال والطاقة الايجابية دون مجهود
الأب ينكر والأم تؤكد:"قتلها جوعًا".. تجديد حبس والد "فتاة خزام" 15 يومًا
أخبار المحافظات

الأب ينكر والأم تؤكد:"قتلها جوعًا".. تجديد حبس والد "فتاة خزام" 15 يومًا

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مقايضة الدين الكبرى.. هل اقتراح نقل قناة السويس للمركزي مقابل تصفير الدين قابلة للتطبيق؟
تفاصيل تعديلات التصالح على مخالفات البناء
بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا
التهديد الخفي على الإنترنت.. كيف تسرق هجمات التصيد بياناتك وتعرضها للبيع؟
شديد البرودة و شبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
هل يهبط الدولار تحت الـ45 جنيهًا في 2026؟ خبراء يوضحون