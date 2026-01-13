تركيا تحقق مع مضيفة قبرصية بعد حادث سقوط طائرة رئيس الأركان الليبي

أشارت وسائل إعلام تركية، يوم الثلاثاء، إلى أن السلطات في أنقرة أوقفت واستجوبت مضيفة طيران تحمل الجنسية القبرصية، على خلفية حادث تحطم الطائرة التي كانت تقل رئيس الأركان الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد ومرافقيه.

وذكر موقع TR724 التركي، استنادًا إلى تحقيقات صحفية نُشرت على موقع T24، أن المضيفة كانت ضمن طاقم الطائرة التي وصلت إلى تركيا قبل وقوع الحادث، وقد جرى احتجازها في إطار التحقيقات الجارية بشأن سقوط الطائرة الليبية.

وبحسب التقرير، خضعت المضيفة للاستجواب داخل فرع مكافحة الإرهاب في العاصمة أنقرة، بناءً على قرار صادر عن مكتب الادعاء العام، وبمشاركة مباشرة من جهاز الاستخبارات التركي (MIT)، نظرًا لحساسية الملف وطبيعة الشخصيات البارزة التي كانت على متن الطائرة، فضلًا عن الغموض الذي يكتنف ظروف الحادث.

وأوضح المصدر أن التحقيقات لا تقتصر على الجهات القضائية والأمنية التقليدية فحسب، بل تشمل أيضًا جهاز الاستخبارات التركي، في ظل وجود تساؤلات معقدة تتعلق بتفاصيل الرحلة والترتيبات الأمنية المصاحبة لها.

وأشار التقرير إلى أن الحادث أثار تساؤلين أساسيين؛ أولهما سبب وصول الوفد الليبي هذه المرة على متن طائرة خاصة بدلًا من الرحلات المعتادة، وثانيهما الدوافع وراء تغيير طاقم الطائرة التي تولت نقل الطائرة التابعة لشركة طيران تعمل من مالطا إلى تركيا، قبل إعادتها لاحقًا إلى ليبيا.

وأكدت المصادر أن التحقيقات لا تزال مستمرة وتتسم بالسرية، بانتظار صدور نتائج فنية وأمنية أوسع قد تسهم في كشف ملابسات الحادث والخلفيات المرتبطة به، وسط اهتمام إعلامي وأمني متزايد داخل تركيا وخارجها.