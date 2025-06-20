الإسكندرية تدرّب منقذي الشواطئ على سيناريوهات الإنقاذ الدقيقة

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أنهت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية فعاليات الدورة التدريبية الثانية، لرفع كفاءة المنقذين بكافة شواطئ عروس البحر المتوسط، حفاظًا على حياة رواد الشواطئ وسلامتهم.

وأوضح العميد أحمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أنه جرى تدريب 20 منقذًا على مدار خمسة أيام، في إطار الحرص على رفع كفاءة منظومة الإنقاذ.

وأشار إلى أن الدورة شملت تدريبات عملية واختبارات يومية لتقييم درجة كفاءة المنقذين وصلاحيتهم للعمل بالشواطئ، حيث أدى كل منقذ دور الغريق مرة، ودور المنقذ مرة أخرى.

وقال إبراهيم، أنه جرى تقييم الأداء بناءً على دقة تنفيذ التعليمات، والالتزام بالوقت والسرعة، بالإضافة إلى مدى استغلال "الدقائق الذهبية" بعد انتشال الغريق، والتي تُعد حجر الزاوية في نجاح عملية الإنقاذ.

وناشد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف رواد شواطئ الإسكندرية الالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ، والانتباه إلى ألوان الرايات على الشواطئ، لضمان صيف آمن وسعيد للجميع، قائلًا: "سلامتكم تُمثل أولوية قصوى لنا".