محافظ الوادي الجديد تتابع الأسواق والصوامع قبل موسم القمح (صور)

كتب : محمد الباريسي

11:59 م 03/04/2026
    محافظ الوادي الجديد تتابع الاستعداد لموسم القمح
    محافظ الوادي الجديد تتابع توافر السلع

تابعت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء المراكز، لمتابعة إجراءات دعم السلع الأساسية للمواطنين واستعدادات موسم حصاد القمح، بالإضافة إلى متابعة ملفات التقنين والتصالح في مخالفات البناء.
جاء ذلك بحضور القيادات التنفيذية المعنية، في خطوة تهدف لرفع الجاهزية الميدانية وتحسين مستوى الخدمات.

رقابة مشددة وتواصل مباشر

شددت المحافظ على تكثيف المرور على الأسواق والمنافذ، والتوسع في طرح السلع الأساسية بأسعار مخفضة من خلال منافذ الوحدات المحلية، مع إحكام الرقابة على الأسعار والتصدي لأي ممارسات احتكارية.
كما وجهت باستمرار التواجد الميداني وعقد اللقاءات الجماهيرية الدورية، لبحث شكاوى المواطنين وتيسير الإجراءات أمامهم، بما يتسق مع توجهات المحافظة الأخيرة للتوسع في منافذ السلع ومتابعة الأسعار.

جاهزية الصوامع قبل موسم الحصاد

وأكدت حنان مجدي أهمية التنسيق مع مديرية الزراعة لإزالة أي معوقات أمام المزارعين خلال حصاد القمح، ومراجعة جاهزية الصوامع والمواقع التخزينية ونقاط التجميع لتيسير عمليات التوريد داخل المحافظة.
ووجهت بمتابعة أداء رؤساء القرى، وسرعة التعامل مع أي مخالفات، ووضع خطة لترشيد الإنفاق واستهلاك الطاقة في الوحدات القروية.

بدء توريد القمح المحلي

ونص قرار وزارة التموين رقم 58 لسنة 2026 على بدء توريد القمح المحلي من 15 أبريل حتى 15 أغسطس 2026، فيما تابع رئيس الوزراء في 30 مارس استعدادات الموسم، مشددًا على جاهزية الصوامع وسرعة سداد مستحقات المزارعين، بما يعكس أولوية ملف حصاد القمح والسلع الأساسية في خطط الدولة للأمن الغذائي.

محافظ الوادي الجديد حنان مجدي حصاد القمح الوادي الجديد

