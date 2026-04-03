شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بالتنسيق مع الإدارة البيطرية ومباحث التموين حملة موسعة مساء الجمعة، في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق ومكافحة الغش التجاري، واستهدفت الحملة أماكن تداول وحفظ اللحوم والمنتجات الغذائية بالمركز.

ضبط لحوم غير صالحة

أسفرت أعمال التفتيش عن ضبط نحو نصف طن من اللحوم، تعود لثلاثة رؤوس ماشية نافقة، تم ذبحها خارج المجازر بالمخالفة للقانون، وتبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ما استدعى التحفظ الفوري على المضبوطات.

اتخاذ إجراءات قانونية

تم إحالة المخالفين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ضمن جهود السلطات لمنع التلاعب بالسلع الغذائية وحماية صحة المواطنين.

توجيهات المحافظ

وشدد اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، على استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة بمراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا عدم التهاون مع أي مخالفات واتخاذ إجراءات رادعة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.