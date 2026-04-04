

رفض "ترامب" الإفصاح عن طبيعة الرد الأمريكي في حال تعرض الطيار المفقود لأي أذى داخل إيران، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تتابع الموقف بحذر شديد لضمان سلامة جنودها، حيث جاءت تصريحاته لتثير حالة من الترقب الدولي حول سيناريوهات التصعيد العسكري المحتملة فوريًا وبكل حسم وقوة لضمان حماية العناصر الأمريكية في الخارج بشكل قاطع وصارم، وسط استنفار استخباراتي واسع النطاق في المنطقة.

ترامب وإيران

أكد "ترامب" في تصريحاته الصحفية أن الخيارات تظل مفتوحة للتعامل مع طهران، مشيرًا إلى أن أمن الطيار يمثل أولوية قصوى للإدارة الأمريكية في الوقت الراهن ولن يتم التهاون فيه. ومن جانب آخر، أوضح أن التكتم على الخطوات المقبلة يأتي كجزء من استراتيجية الضغط والردع، علاوة على ذلك، شدد على أن "إيران" تدرك تمامًا عواقب المساس بأي عنصر أمريكي فوريًا وبكل قوة، لضمان عدم انجراف المنطقة نحو صراع أوسع، وجاء ذلك وفقًا لما نقلته سكاي نيوز.

الولايات المتحدة

تواصل أجهزة الاستخبارات في الولايات المتحدة عمليات البحث والتقصي لتحديد موقع الطيار المفقود بدقة بالتنسيق مع الحلفاء، وفي السياق ذاته، حذر مراقبون من أن صمت "ترامب" الحالي قد يسبق تحركًا عسكريًا خاطفًا أو عقوبات اقتصادية غير مسبوقة. ومن جانب آخر، تم رفع درجة الاستعداد في القواعد الأمريكية لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ، مع التأكيد على التزام واشنطن بحماية مواطنيها فوريًا وبشكل قاطع وصارم ينهي حالة الغموض المحيطة بالواقعة.