تطوير صحي جديد بالخارجة.. أجهزة حديثة للكشف المبكر عن الأورام

كتب : محمد الباريسي

11:01 م 03/04/2026

محمد منير العديسي مدير مديرية التضامن الاجتماعي با

أنهت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد إنشاء أول وحدة متخصصة للكشف المبكر عن دلالات الأورام، بتكلفة إجمالية بلغت 5 ملايين جنيه، في خطوة تستهدف دعم الخدمات الطبية وتوسيع فرص الكشف المبكر أمام المواطنين داخل مدينة الخارجة ومختلف مراكز المحافظة.

تطوير المبنى وتجهيزه وفق المعايير الصحية

قال محمد منير العديسي، مدير مديرية التضامن بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، إن المديرية انتهت من تطوير مبنى تابع لها بمدينة الخارجة بتكلفة 3 ملايين جنيه، ليواكب اشتراطات وزارة الصحة الخاصة بمشروع الكشف المبكر عن دلالات الأورام، بما يضمن تقديم الخدمة بشكل آمن ومنتظم.

أجهزة حديثة لتعزيز التشخيص المبكر

وأضاف العديسي أن المديرية وفرت جهازًا متخصصًا لتحليل دلالات الأورام، إلى جانب جهاز تحليل دم، بتكلفة بلغت 2 مليون جنيه، تمهيدًا لتشغيل الوحدة خلال الفترة الحالية.

تقليل معاناة المرضى ودعم التشخيص المبكر

ومن المقرر أن تسهم الوحدة الجديدة في تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة مع تقليل الحاجة إلى السفر خارج المحافظة لإجراء الفحوصات، فضلًا عن دعم جهود الكشف المبكر، الذي يُعد عاملًا أساسيًا في سرعة التشخيص وتحسين فرص العلاج.

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت القهوة ليلاً؟
ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت القهوة ليلاً؟
حدث بالفن | حقيقة إصابة عبدالرحمن أبوزهرة بورم في الرئة وعلاقة مصطفى محمود
حدث بالفن | حقيقة إصابة عبدالرحمن أبوزهرة بورم في الرئة وعلاقة مصطفى محمود
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: شبورة كثيفة وأمطار على هذه المناطق
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: شبورة كثيفة وأمطار على هذه المناطق
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟

