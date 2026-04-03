أنهت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد إنشاء أول وحدة متخصصة للكشف المبكر عن دلالات الأورام، بتكلفة إجمالية بلغت 5 ملايين جنيه، في خطوة تستهدف دعم الخدمات الطبية وتوسيع فرص الكشف المبكر أمام المواطنين داخل مدينة الخارجة ومختلف مراكز المحافظة.

تطوير المبنى وتجهيزه وفق المعايير الصحية

قال محمد منير العديسي، مدير مديرية التضامن بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، إن المديرية انتهت من تطوير مبنى تابع لها بمدينة الخارجة بتكلفة 3 ملايين جنيه، ليواكب اشتراطات وزارة الصحة الخاصة بمشروع الكشف المبكر عن دلالات الأورام، بما يضمن تقديم الخدمة بشكل آمن ومنتظم.

أجهزة حديثة لتعزيز التشخيص المبكر

وأضاف العديسي أن المديرية وفرت جهازًا متخصصًا لتحليل دلالات الأورام، إلى جانب جهاز تحليل دم، بتكلفة بلغت 2 مليون جنيه، تمهيدًا لتشغيل الوحدة خلال الفترة الحالية.

تقليل معاناة المرضى ودعم التشخيص المبكر

ومن المقرر أن تسهم الوحدة الجديدة في تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة مع تقليل الحاجة إلى السفر خارج المحافظة لإجراء الفحوصات، فضلًا عن دعم جهود الكشف المبكر، الذي يُعد عاملًا أساسيًا في سرعة التشخيص وتحسين فرص العلاج.