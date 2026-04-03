نائبة محافظ الشرقية تطلق مبادرة "جُمعتنا لمتنا" بالعاشر من رمضان (صور)

كتب : ياسمين عزت

10:26 م 03/04/2026
    انطلاق مبادرة جُمعتنا لمتنا بالعاشر من رمضان
    انطلاق مبادرة جُمعتنا لمتنا بالعاشر من رمضان
    انطلاق مبادرة جُمعتنا لمتنا بالعاشر من رمضان (4)

شهدت المهندسة لبنى عبدالعزيز، نائبة محافظ الشرقية، فعاليات مبادرة "جُمعتنا لمتنا" بساحة مسجد محمد فريد خميس بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بالإنابة عن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، ضمن جهود المحافظة لتعزيز التماسك الأسري وبناء مجتمع متماسك.

تعزيز الروابط الأسرية ونشر الوعي

أكد المحافظ على أهمية نشر الوعي الفكري والبدني والنفسي داخل الأسرة، مشددًا على دعم الروابط الأسرية في بيئة إيجابية تُرسخ قيم الانتماء، بما يسهم في الارتقاء بالبناء الفكري والاجتماعي. وتأتي المبادرة ضمن تنفيذ أنشطة ثقافية واجتماعية تهدف إلى دمج جميع أفراد الأسرة.

مشاركة واسعة من القيادات والمواطنين

حضر الفعاليات عدد من القيادات التنفيذية، منهم وكيل مديرية الأوقاف بالشرقية، والمستشار العسكري للمحافظة، وقيادات مديرية الشباب والرياضة، إلى جانب ممثلي جهاز مدينة العاشر من رمضان ومكتبة مصر العامة ووحدة السكان، بمشاركة واسعة من المواطنين من مختلف الأعمار.

المبادرة الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية

أوضحت نائبة المحافظ أن "جُمعتنا لمتنا" تُعد الأولى من نوعها على مستوى محافظات الجمهورية، وتهدف إلى تعزيز الترابط الأسري وفق توصيات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، ودعم جهود الدولة لتحقيق التمكين الاجتماعي للأسرة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

تنسيق مع وزارة التنمية المحلية ومؤسسات المجتمع المدني

أكدت ريهام رجب، مديرة وحدة السكان بمحافظة الشرقية، أن المبادرة تُنفذ للمرة الثالثة بالمحافظة بالتنسيق مع وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، وبالتعاون مع مديريات الأوقاف والشباب والرياضة ومكتبة مصر العامة، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

أنشطة متنوعة لجميع الفئات العمرية

شهدت المبادرة إقبالًا كبيرًا من المواطنين، وتضمنت مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية والتوعوية والدينية، بما يلائم مختلف الفئات العمرية، مع التأكيد على استمرار تنفيذ المبادرة في مختلف مراكز ومدن المحافظة خلال الفترة المقبلة.

