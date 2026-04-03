توجه الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، لليوم الثاني على التوالي إلى موقع تسريب السولار بترعة الإسماعيلية بمنطقة أبو زعبل، لمتابعة أعمال الاحتواء على أرض الواقع، مؤكدًا ضرورة سرعة السيطرة على التلوث ووقف مصدره بشكل كامل، حفاظًا على المجرى المائي ومآخذ محطات مياه الشرب.

تنسيق كامل بين الجهات المعنية

جاءت التحركات في إطار تنسيق متكامل مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وبمشاركة عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم نائب المحافظ، ومسؤولو الري، وشركات البترول، وشركة مياه الشرب، وجهاز شؤون البيئة، إلى جانب رؤساء المدن والأحياء المعنية.

معدات متخصصة للسيطرة على التلوث

شهدت أعمال الاحتواء مشاركة فرق الطوارئ التابعة لشركات البترول بمنطقة مسطرد، إلى جانب شركة «بتروسيف» المتخصصة في مكافحة التلوث، والتي دفعت بحواجز ماصة (Sorbent Boom) للحد من انتشار السولار ومنع وصوله إلى محطات مياه الشرب.

تحديد مصدر التسريب وإغلاقه فورًا

أسفرت أعمال الفحص عن تحديد مصدر التسريب، حيث تبين أنه ناتج عن أحد خطوط صرف مياه التبريد المختلطة بمواد بترولية داخل نطاق شركات البترول بمسطرد، وتم على الفور غلق الخط ووقف التسريب بشكل كامل.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

في السياق ذاته، اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، حيث قامت مديرية الري بالقليوبية بتحرير محضر مخالفة طبقًا لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.

استمرار المتابعة لحماية البيئة

أكدت الجهات المعنية استمرار أعمال المتابعة الميدانية والتنسيق الكامل بين جميع الأطراف حتى الانتهاء من احتواء التلوث بشكل نهائي، مع اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين ومصادر مياه الشرب.