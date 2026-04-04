قالت ميساكو أكيموتو، المشرفة على المدارس المصرية اليابانية، إنها بعد انتهاء مسيرتها المهنية في اليابان، قررت الانتقال إلى مصر، البلد الذي تعتبره موطنها الثاني، لتبدأ فصلاً جديداً في حياتها.

وأضافت في منشور عبر الصفحة الرسمية لسفارة اليابان أنها كانت مديرة لمدرسة ابتدائية في اليابان، تقف خلف مكتبها تراقب عقارب الساعة بدقة، قبل أن تأتيها دعوة زميلها "كاواجوي" لتكون مشرفة تعليمية في مصر، وهو ما اعتبرته بداية حياة جديدة.

وأكدت أكيموتو أن البداية كانت صعبة بسبب صعوبة اللغة العربية، لكنها وجدت المساعدة من المترجمة "نورهان"، وبدأت رحلة التعلم مع الأطفال المصريين الذين وصفتهم بأنهم منحوا حياتها تجربة مختلفة مليئة بالدفء والشجاعة العاطفية.



وأوضحت ميساكو أنها تعلمت في مصر أن احترام الوقت لا يتعارض مع الرحمة بالنفس، وأن المرونة في التعامل لا تعني الاستهانة، بل فهم الإيقاع الإنساني للحياة، حيث تحولت دقائق الارتباك إلى فرص للتأمل والهدوء.

ولفتت إلى أن أعظم درس تعلمته كان عن البوح والمشاعر، حيث يتميز الأطفال المصريون بشجاعة عاطفية كبيرة، على عكس الأطفال اليابانيين، فتجربتها معهم ساعدتها على التعبير عن مشاعرها بصدق أكبر.

وأضافت أن روح القيادة لدى الأطفال تظهر بوضوح في أنشطة "توكاتسو" وفي يوم "الأوندوكاي" الرياضي، حيث يدير الأطفال الأحداث بأنفسهم، وينظمون ويشجعون بحماس لم تعهده من قبل.

وتابعت ميساكو أنها ترى في كل ابتسامة ورسم وابتكار بسيط لدى الأطفال المصريين فلسفة الالتزام الياباني تتلاقى مع انطلاق الروح المصرية، مؤكدة أن هؤلاء الأطفال سيشكلون مستقبل مصر، وأن التعلم الحقيقي هو الذي يمحو الغربة ويجعل القلوب وطناً واحداً.