شهد كوبري البياضية بمحافظة الأقصر وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين، أسفر عن وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح وكسور متعددة.

تحرك عاجل للأجهزة الأمنية والطبية

تلقت مديرية أمن الأقصر إخطارًا بالحادث، وانتقلت فورًا سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع الواقعة لتقديم الإسعافات الأولية ونقل المصابين إلى المستشفى.

إجراءات النيابة ورفع آثار الحادث

تم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما قامت الأجهزة المعنية برفع آثار الحادث من الطريق لضمان انتظام حركة المرور، والتحقيق في أسباب وملابسات الواقعة.