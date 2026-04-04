تواصل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، اليوم، نظر محاكمة 11 متهمًا في القضية رقم 23849 لسنة 2024 جنايات حلوان، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية حلوان"، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية خلال الفترة من عام 2020 وحتى 15 فبراير 2021، بدائرة قسم حلوان، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، فضلًا عن الاعتداء على الحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

أدوار المتهمين داخل التنظيم

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الثاني حتى الرابع انضموا إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، فيما قام أحدهم بإمدادها بأدوات وآلات تستخدم في تنفيذ مخططاتها.

