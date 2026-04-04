انتشار واسع للشظايا يثير الذعر في قلب المدن الإسرائيلية



سقطت شظايا صاروخ في 17 موقعًا داخل 7 مدن بوسط إسرائيل، وفق ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلية، ما تسبب في حالة من القلق بين السكان، وسط انتشار فرق الطوارئ لمتابعة آثار السقوط وتقييم الأضرار. ولم تُعلن الجهات الرسمية بشكل فوري عن وقوع إصابات بشرية، بينما استمرت حالة التأهب تحسبًا لأي تطورات جديدة في المشهد الأمني.

شظايا صواريخ

انتشرت الشظايا في مناطق متفرقة، ما يعكس اتساع نطاق التأثير الناتج عن سقوط الصاروخ وتداعياته على المدن المستهدفة.

مدن إسرائيل

شهدت المدن حالة من التوتر والترقب، مع تفعيل إجراءات الطوارئ ومتابعة الجهات المختصة لتأمين المناطق المتضررة.