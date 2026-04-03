أعلن محسن عبد المنعم، مدير هيئة تنشيط السياحة بمحافظة الوادي الجديد، أن المحافظة شهدت خلال السنوات الأربع الماضية تحولًا جذريًا في قطاع السياحة، حيث لم تعد تقتصر على النمط الثقافي المرتبط بمعابد هيبس والبجوات ودير الحجر والمزوقة، بل أصبحت وجهة متعددة الأنماط تستقطب الزوار من داخل مصر وخارجها.

سياحة التأمل في بئر الجبل

أوضح عبد المنعم أن سياحة التأمل "الميديتيشن" أصبحت من الأنماط البارزة، خاصة في منطقة بئر الجبل بواحة الداخلة، حيث جرى تجهيز مواقع مخصصة لهذا النشاط. كما تُعد مناطق جناح القديمة وجناح 3 واللبخة من أبرز المواقع التي توفر بيئة هادئة ومناظر طبيعية مثالية لممارسة التأمل واليوجا.

الاستشفاء بالطبيعة.. ثروة واعدة

أشار إلى أن سياحة الاستشفاء تمثل أحد أهم الموارد المستقبلية، بفضل توافر الآبار الكبريتية والكثبان الرملية المتحركة، مؤكدًا بدء بعض المستثمرين في إنشاء أماكن إقامة بالقرب من هذه المواقع لتعزيز هذا النمط السياحي.

ذوو الهمم.. مشروع إنساني قيد التنفيذ

كشف عبد المنعم عن مشروع يستهدف تحويل الوادي الجديد إلى وجهة سياحية لذوي الهمم، عبر إنشاء مخيمات وشاليهات مجهزة بإشراف طبي، تتيح للأسر قضاء وقت مريح مع توفير رعاية متخصصة لأبنائهم.

سياحة المغامرات ورالي عبور مصر

سلّط الضوء على رالي تحدي عبور مصر، الذي يشارك فيه متسابقون من نحو 18 دولة، كأحد أبرز روافد سياحة المغامرات، مؤكدًا أن هذه الفعاليات تعزز صورة مصر كوجهة آمنة.

الصحراء البيضاء.. كنز ينتظر الاستثمار

دعا عبد المنعم إلى السماح بالتخييم الليلي في الصحراء البيضاء، مؤكدًا أنها من المواقع الفريدة عالميًا، ويمكن أن تحقق عائدًا سياحيًا كبيرًا إذا جرى استغلالها بشكل منظم.

السياحة الداخلية تسد الفجوة

أشاد بدور السياحة الداخلية، خاصة خلال الأعياد، حيث شهدت المحافظة إقبالًا من رحلات الأندية والفئات الباحثة عن وجهات غير تقليدية بعيدًا عن المدن السياحية المعتادة.

تحديات الترويج السياحي

لفت إلى أن ضعف الترويج الإعلامي يمثل أحد أبرز التحديات، رغم امتلاك المحافظة نحو 85 موقعًا سياحيًا، منها 45 موقعًا مفتوحًا للزيارة، ما يؤهلها لتكون وجهة سياحية ممتدة طوال العام.

مبادرات للتوعية وتنشيط السياحة

أوضح أن الهيئة تنظم رحلات "اعرف بلدك" بالتعاون مع الجهات المختلفة، لتشجيع الشباب على اكتشاف المقومات السياحية الفريدة بالمحافظة.

كرم الضيافة.. ميزة تنافسية

اختتم حديثه بالتأكيد على أن كرم الضيافة الذي يتميز به أهالي الواحات يمثل عنصر جذب مهم، يعزز تجربة السائح ويترك انطباعًا إيجابيًا يدفع لتكرار الزيارة.