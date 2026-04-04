

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي مواقع بنية تحتية تابعة لحزب الله في قلب العاصمة اللبنانية بيروت، خلال سلسلة غارات جوية عنيفة طالت عدة نقاط استراتيجية بالضاحية الجنوبية فوريًا، حيث تسببت الهجمات في انفجارات ضخمة وتصاعد أعمدة الدخان الكثيفة التي غطت سماء المدينة، وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أن الغارات ركزت على تدمير منشآت لوجستية ومراكز قيادة تستخدم في التخطيط للعمليات العسكرية بشكل قاطع وصارم لضمان تحييد التهديدات المتزايدة وتجفيف منابع الدعم اللوجستي في العمق اللبناني، وسط استنفار أمني واسع النطاق في كافة أرجاء العاصمة اللبنانية.

كثفت الطائرات الحربية التابعة لـ جيش الاحتلال ضرباتها الجوية التي طالت مبانٍ سكنية ومنشآت مدنية بدعوى استخدامها لأغراض عسكرية، ومن جانب آخر، تسببت الغارات في حالة من الذعر بين السكان بقلب بيروت نتيجة قوة الانفجارات. علاوة على ذلك، أفادت تقارير ميدانية بوقوع أضرار مادية جسيمة في الممتلكات الخاصة والمحلات التجارية المحيطة بمواقع القصف، ما استدعى استنفارًا أمنيًا وطبيًا واسعًا لانتشال العالقين من تحت الأنقاض فوريًا وبكل حسم وقوة لإنقاذ الأرواح، مع استمرار تحليق الطيران المسير فوق الضاحية.

شملت الأهداف التي أعلن عنها الاحتلال بنية تحتية حيوية شملت مخازن أسلحة مفترضة ومنشآت تابعة للحزب، وفي السياق ذاته، هرعت فرق الدفاع المدني اللبناني إلى أماكن الانفجارات لإخماد الحرائق المندلعة ومنع امتدادها للمناطق المجاورة. ومن جانب آخر، تواصل أجهزة الإسعاف حصر أعداد المصابين والضحايا جراء العدوان الجوي، مع التأكيد على خطورة الموقف الميداني المتأزم فوريًا، بينما يواصل طيران الاحتلال التحليق المكثف فوق العاصمة لضمان استمرار الضغط العسكري وتنفيذ مزيد من الغارات بشكل قاطع وصارم لضرب القدرات القتالية المستهدفة.