انتهاء موسم الحج البري بميناء نويبع: نجاح في خدمة ضيوف الرحمن

جنوب سيناء – رضا السيد:

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، انتهاء موسم تفويج وعودة حجاج البر عبر ميناء نويبع البحري لموسم حج 1446 هـ، بنجاح ودون تسجيل أية مشكلات أو شكاوى، وسط منظومة عمل متكاملة شاركت فيها جميع الجهات المعنية بالميناء.

وأوضحت هيئة الموانئ البحرية، أن إجمالي عدد الحجاج المغادرين عبر الميناء إلى الأراضي المقدسة بلغ 7701 حاجًا على متن 180 باص حج، بينما وصل إلى أرض الوطن من الحجاج 7022 حاجًا بنفس عدد الحافلات، و 180 باصًا، وذلك عبر العبارات "آيلة، سينا، كوين نفرتيتي" من ميناء العقبة الأردني.

وأكد اللواء محمد عبد الرحيم، رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أن الهيئة تابعت تنفيذ خطة التفويج والعودة على مدار الساعة من خلال غرف عمليات، وبالتنسيق مع وزارة النقل وهيئة الجوازات، والحجر الصحي، وشركات السياحة، وشركة الجسر العربي، لضمان تقديم أعلى مستوى من الخدمات لضيوف الرحمن.

وأشار رئيس الهيئة، إلى أن التنسيق المسبق وتوفير كافة التسهيلات داخل صالات الوصول وساحات التفتيش، إضافة إلى الجاهزية الكاملة للأطقم الفنية والطبية والإدارية ساهم في إنهاء الموسم بنجاح تام، ودون أي تكدسات أو تأخير، موجهًا الشكر لكافة الجهات المشاركة، لجهودها في تأمين موسم حج متميز يليق بصورة مصر الحضارية في تنظيم واستقبال أفواج الحجاج.