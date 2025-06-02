حبس سائق سرفيس تسبب في وفاة طالبة بالفيوم

الفيوم – حسين فتحي:

أمر أحمد عماد شاكر، وكيل أول نيابة بندر الفيوم، بحبس أحمد عيد علي (25 عامًا) سائق سيارة سرفيس على خط الجامعة/قحافة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، مع إحالته لتحليل المخدرات، إثر تسببه في وفاة طالبة بكلية الخدمة الاجتماعية بعد أدائها امتحان السنة النهائية.

وتلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من العميد حسن أبو عقرب، مأمور قسم شرطة الفيوم أول، بمصرع دعاء جمال محمود (22 عامًا)، طالبة بالفرقة الرابعة. وأشرف النقيب تامر علي عبد الرازق على نقل الطالبة إلى مشرحة مستشفى جامعة الفيوم.

أظهرت التحريات أن الطالبة كانت تستقل سيارة سرفيس ذات مقعد غير مطابق للمواصفات، مع فتح مستمر لباب الركاب أثناء سير السيارة. وأثناء محاولة السائق تفادي سيارة ملاصقة، سقطت الطالبة وزميلاتها مما أدى إلى إصابتها في الرأس وفر السائق هاربًا، مما تسبب في وفاة الطالبة وإصابة أخرى.

تمكنت قوات الأمن بقيادة الرائد أحمد السوهاجي، رئيس مباحث قسم الفيوم أول، من ضبط السائق المتسبب.

ونعى والد الطالبة، الطبيب المتخصص في الأمراض الجلدية، ابنته التي كانت صائمة، واعتبرها من الشهداء الأبرار.

وشهدت المدينة مراسم تشييع الجثمان وسط حالة من الحزن في أوساط الأسرة والزملاء.

في السياق ذاته، كثفت أجهزة الأمن حملاتها على طرق الفيوم لضمان غلق أبواب سيارات السرفيس أثناء السير، مع تحذير صارم من فتح الأبواب أثناء الحركة حفاظًا على سلامة الركاب.