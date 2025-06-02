هكذا استعدت الصحة فى المنوفية لاستقبال عيد الأضحى

المنوفية- أحمد الباهي:

وجه الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بضرورة المتابعة المستمرة لاستعدادات المستشفيات، حيث انطلق الدكتور محمد سلامة، مدير إدارة العلاجي بمديرية الشؤون الصحية، يرافقه فريق العمل المختص، ومحمد يوسف المتابعة الإدارية، بتنفيذ مرور مسائي مفاجئ على مجمع مستشفيات منوف العام يوم الأحد أول يونيو 2025.

شملت الجولة التفقدية المرور على الأقسام المختلفة بالمجمع، للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والاطمئنان على جاهزية أقسام الطوارئ والإستقبال لاستقبال الحالات خلال فترة العيد، والتأكد من توافر مخزون كاف من أكياس الدم، كما تم مراجعة عمل وحدات الديزل للتأكد من جاهزية مصادر الطاقة البديلة لضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

وأشار فريق المرور إلى أهمية رفع درجة الاستعداد القصوى، وتواجد الأطقم الطبية والفنية، وتفعيل خطط الطوارئ لضمان تقديم خدمة صحية آمنة وفعالة للمواطنين خلال أيام العيد.

وذلك بحضور الدكتور محمد سمير وكيل المستشفي، الدكتور عماد الكوع المدير المسائي، وتأتي هذه المتابعات في إطار خطة شاملة لمديرية الصحة بالمنوفية؛ لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات الصحية للمواطنين، والحفاظ على جاهزية المنشآت الطبية على مدار الساعة.