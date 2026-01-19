إعلان

تشيلي ..ارتفاع ضحايا حرائق الغابات إلى 18 قتيلا وإعلان حالة الكارثة

كتب : مصراوي

09:31 ص 19/01/2026

حرائق الغابات - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بينكو، تشيلي-(أ ب)

ارتفعت حصيلة حرائق الغابات التي تجتاح وسط وجنوب تشيلي إلى 18 قتيلا على الأقل يوم الأحد، وأتت الحرائق على آلاف الأفدنة من الغابات ودمرت مئات المنازل، في وقت تعاني فيه الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية من موجة حر شديدة.

وأعلن الرئيس التشيلي جابرييل بوريك حالة الكارثة في منطقة بيوبيو بوسط البلاد ومنطقة نيوبلي المجاورة، على بعد حوالي 500 كيلومتر (300 ميل) جنوب العاصمة سانتياجو.

ويسمح هذا التعيين الطارئ بتنسيق أكبر مع الجيش للسيطرة على أكثر من عشرين حريق غابات نشطا، التهمت حتى الآن 8500 هكتار (21 ألف فدان)، وفقا للوكالة الوطنية للغابات.

وفي مؤتمر صحفي من مدينة كونسبسيون المتضررة بشدة في منطقة بيوبيو، أعرب بوريك عن دعمه وتعازيه للضحايا، وحذر من أن التقارير الأولية للحكومة عن مقتل 18 شخصا وتدمير 300 منزل ومن المتوقع أن ترتفع مع اتضاح حجم الخسائر.

وقدر إجمالي عدد المنازل المتضررة في منطقة بيوبيو وحدها بأنها "بالتأكيد أكثر من ألف، حتى الآن فقط". وأجبرت الحرائق التي تجتاح سفوح التلال بالفعل 50 ألف شخص على الإخلاء.

وقال: "الأولوية الأولى، كما تعلمون، في هذه الحالات الطارئة هي دائما مكافحة الحريق وإخماده. لكن لا يمكننا أن ننسى، في أي وقت، أن هناك مآسي إنسانية هنا، وعائلات تعاني. هذه أوقات صعبة".

وجاء خطابه في أعقاب شكاوى من السلطات المحلية من أن الدمار كان في كل مكان لساعات، بينما لم تكن هناك مساعدة في أي مكان.

وتضرب حرائق الغابات وسط وجنوب تشيلي كل صيف، وتصل عادة إلى ذروتها في فبراير مع ارتفاع درجات الحرارة واستمرار معاناة البلاد من جفاف دام سنوات. وفي عام 2024، أدت حرائق ضخمة اندلعت عبر الخط الساحلي الأوسط لتشيلي إلى مقتل 130 شخصا على الأقل، لتصبح أكثر الكوارث الطبيعية فتكاً في البلاد منذ زلزال 2010 المدمر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرائق الغابات مريكا الجنوبية ابرييل بوريك لرئيس التشيلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تحركات دولية بعد فضيحة "Grok" لإنشاء صور جنسية للأطفال والنساء
أخبار و تقارير

تحركات دولية بعد فضيحة "Grok" لإنشاء صور جنسية للأطفال والنساء
هنا "بيت الراهب المهجور".. الصور الأولى من مسرح جريمة مقتل أطفال المنوفية
أخبار المحافظات

هنا "بيت الراهب المهجور".. الصور الأولى من مسرح جريمة مقتل أطفال المنوفية
منهما الأهلي ومصر.. قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم
أخبار البنوك

منهما الأهلي ومصر.. قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم
طريقة الاستعلام عن الزيادة الجديدة في المعاش للمحالين للتقاعد أول يناير
اقتصاد

طريقة الاستعلام عن الزيادة الجديدة في المعاش للمحالين للتقاعد أول يناير
جيهان الشماشرجي جريئة وملك زاهر بصحبة والدها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال
زووم

جيهان الشماشرجي جريئة وملك زاهر بصحبة والدها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد رقم قياسي عالمي.. سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية التعاملات
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: تحسن الحرارة وتحذيرات من الشبورة والرياح