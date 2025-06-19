الثانية بالإعدادية الأزهرية بجنوب سيناء: هبقى مصممة أزياء (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

عمت الفرحة منزل الطالبة آية أحمد محمد أبو المعاطي، بعد حصولها على المركز الثاني على مستوى محافظة جنوب سيناء بالشهادة الإعدادية الأزهرية، حيث أكدت أنها كانت تتوقع هذا التفوق رغم معاناتها من ظروف صحية تسببت في تغيّبها المتكرر عن المعهد.

وأوضحت آية أنها اعتمدت على تنظيم وقتها وفق جدول زمني يومي، مع الحرص على بدء يومها بتلاوة القرآن الكريم، لما يمنحه من طاقة إيجابية واستقرار نفسي، مشيرة إلى أن دعم أسرتها ومعلميها كان حاسمًا في تحقيق هذا النجاح.

وأكدت أنها تسعى لتحقيق حلمها بأن تصبح أشهر مصممة أزياء، نظرًا لامتلاكها موهبة فنية وشغفًا كبيرًا في هذا المجال، إلى جانب رغبتها في أن تكون دكتورة جامعية كما يتمنى والداها، مشددة على أن التفوق يحتاج إلى تنظيم الوقت والتركيز والمذاكرة المنتظمة، خاصة في ساعات الصباح الباكر بعد صلاة الفجر.

وقد عبّرت والدتها عن فخرها بتفوق آية، مشيرة إلى أنها هادئة ومجتهدة وتتحلى بالإصرار منذ صغرها، بينما أشار والدها إلى أن نجلته متميزة منذ المرحلة الابتدائية، وكانت دومًا تحافظ على مستواها الدراسي.