طالبة الغربية الثالثة على الإعدادية بالغربية: خالي قدوتي (فيديو وصور)

الغربية – مروة شاهين:

قدّم موقع "مصراوي" بثًا مباشرًا عبر صفحته الرسمية على فيسبوك من داخل منزل الطالبة جنى محمد علي، بقرية منشية الكردي التابعة لمركز كفر الزيات، والحاصلة على المركز الثالث في الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية، بمجموع 279 درجة.

وخلال البث، عبّرت الطالبة عن سعادتها الكبيرة بتفوقها، مشيرة إلى أنها تلقت اتصالًا هاتفيًا من اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، هنأها خلاله على تفوقها. وقالت جنى: "تفاجأت بالخبر، والبيت كله فرح".

وأكدت الطالبة المتفوقة أنها تطمح للالتحاق بكلية الطب بعد الثانوية العامة، وأن قدوتها منذ الطفولة هو خالها الطبيب، مشيرة إلى أن سر تفوقها يعود إلى محافظتها على الصلاة في أوقاتها وقراءتها للقرآن الكريم بشكل يومي.

وأضافت أن تنظيم الوقت بين الدراسة والدروس والمراجعة المنتظمة هو مفتاح النجاح، داعية زملاءها إلى الالتزام والاستمرار في المذاكرة أولًا بأول.

من جانبه، شدد محافظ الغربية خلال مكالمته مع الطالبة على أن النجاح لا يأتي من فراغ، بل هو ثمرة جهد ومثابرة وتعاون مشترك بين الطالب والأسرة والمدرسة، مؤكدًا أن أبناء الغربية دائمًا على قدر المسؤولية والطموح، وأن المحافظة حريصة على دعمهم في مسيرتهم التعليمية.

وقال المحافظ: "أشعر بالفخر وأنا أستمع لهؤلاء النماذج المشرفة من أبنائنا، وأتحدث مع أولياء أمورهم الذين ساهموا بجهدهم في تحقيق هذا التفوق. نراهن على وعيكم وعقولكم في بناء مستقبل وطننا".



