قرارات عاجلة من محافظ أسيوط بشأن حريق مخزن الزيوت المستعملة

أسيوط ـ محمود عجمي:

أصدر اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اليوم الخميس، قرارًا بإحالة واقعة حريق أحد المخازن الخاصة بتجميع الزيوت المستعملة بقرية العصارة التابعة لمركز الفتح إلى النيابة العامة، وذلك للتحقيق في ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات القانونية والإدارية.

كما وجه المحافظ بتشكيل لجان فنية متخصصة تضم ممثلين عن الإدارات المعنية، من بينها التراخيص، الإدارة الهندسية، جهاز شؤون البيئة، الحماية المدنية، والأمن الصناعي، للانتقال إلى موقع الحادث وإجراء معاينة ميدانية شاملة، بهدف التأكد من مدى توافر اشتراطات السلامة والأمان داخل المخزن.

وشدد اللواء أبو النصر على ضرورة مراجعة التراخيص الممنوحة للموقع، والتأكد من مطابقة النشاط لاشتراطات الأمن الصناعي والحماية المدنية، مؤكدًا أن سلامة المواطنين والمنشآت تمثل أولوية قصوى، وأنه لا تهاون في تطبيق القانون على المخالفين.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص المحافظة على مواجهة أي مظاهر للإهمال أو التقصير، ومنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا، مؤكدًا متابعته الشخصية لنتائج التحقيقات ومعاينات اللجان الفنية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال أي مخالفة يتم رصدها.

وكانت غرفة عمليات المحافظة قد تلقت إخطارًا يفيد باندلاع حريق داخل مخزن لتجميع زيوت الطعام بغرض إعادة التدوير بقرية العصارة، حيث تم الدفع بقوات الحماية المدنية والإسعاف والأجهزة التنفيذية، وتمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية أو امتداده إلى المنازل المجاورة.

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