تشكيل منتخب السنغال لمواجهة المغرب في نهائي كأس الأمم الأفريقية

أول تعليق من نجيب ساويرس على مباراة المغرب والسنغال

أعلن بابي ثياو المدير الفني لمنتخب السنغال، عن تشكيل منتخب بلاده لمواجهة المغرب، في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب الأمير مولاي عبد الله في مدينة الرباط.

ويدخل منتخب السنغال اللقاء بتشكيل يتكون من:

حارس مرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: مامادو سار - موسي نياخات - مالك ضيوف - كريبين دياتا

خط الوسط: لامين كامارا - أدلايسا جاي - إليمان ندياي - باب غاي

خط الهجوم: نيكولاس جاكسون - ساديو ماني

ونجح منتخب المغرب في الصعود إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية بعد فوزها على نيجيريا بركلات الترجيح، بينما صعد منتخب السنغال بعد فوزه على منتخب مصر بهدف دون رد.